Σε 4ωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 17:00, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει «άδικη και εκδικητική», ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σταθμάρχης απολύθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας του.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι στον εργαζόμενο δεν δόθηκε «καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση», ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν είχε προηγηθεί κάποια παρατήρηση σχετικά με την απόδοσή του.