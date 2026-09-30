Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη 30/9 στην Παρηγοριά Χανίων, όταν αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν από τον Πλατανιά προς τα Χανιά εξετράπη της πορείας του, και προκάλεσε ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ακολούθησε ανατροπή του και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο.

Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον έντονο ήχο και πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται σταθμός του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι διασώστες, ωστόσο, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι από τους τέσσερις επιβαίνοντες οι δύο είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου. Οι άλλοι δύο, νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Αφού εξετάστηκαν από τους διασώστες, υπέγραψαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Στο σημείο, όπως επισημαίνει το ERTNews έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών που παρέμειναν στο σημείο. Όπως έγινε γνωστό, οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Χανίων.