Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το πρωί λόγω της παράσυρσης ανήλικου από Ι.Χ.Ε. στην περιοχή των Σεπολίων. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αδμήτου 46 και παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Περγάμου.

Το παιδί μεταφέρεται στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

Αυξημένη είναι επίσης από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 30/9 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται στα δύο ρεύματα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10-15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ επιπλέον καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.