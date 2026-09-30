Άκρως φθινοπωρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ο μετεωρολόγος του Action24, Τάσος Αρνιακός, ανέφερε πως η ενίσχυση των βοριάδων θα έχει ως συνέπεια περισσότερες βροχές και την πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ και περιμένουμε βροχές στα ανατολικά προσήνεμα. Έχουμε βροχές στην ανατολική Στερεά, ανατολική Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη.

Τα φαινόμενα, όπως επισημαίνει, θα είναι έντονα ιδαίτερα στην Εύβοια και στην Κρήτη. Τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο η Κρήτη θα δεχτεί πολλά ύψης βροχής που μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και τοπικά ριπές ακόμα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση, δεν πρόκειται να ξεπεράσει στη βόρεια Ελλάδα τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 24-25, και στα νησιά τους 24-25.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιά και σιγά σιγά θα δούμε τοπικές βροχές και πιθανή καταιγίδα στα βουνά. Οι βοριάδες θα είναι 6 με 7, ενώ θα γίνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι και μετά (12 – 1 ώρα το μεσημέρι) περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που θα κρατήσουν μέχρι το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, στην ορεινή ζώνη και στη Χαλκιδική, οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

Με τη σειρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σημείωσε πως οι συνθήκες θα παραμείνουν χειμωνιάτικες για την εποχή και τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο και κατά διαστήματα θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Η ενίσχυση των ανέμων θα συνοδευτεί από νέα πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις συνθήκες να παραπέμπουν περισσότερο σε προχωρημένο φθινόπωρο. Η εικόνα αυτή αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Οκτώβριος κάνει την είσοδό του με χαμηλές θερμοκρασίες.

Από τις πρωινές ώρες, σήμερα, επικρατούν αυξημένες νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Περισσότερο επηρεάζονται τα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Οι βροχές έχουν ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές και αναμένεται να ενταθούν μέσα στην ημέρα. Τοπικές βροχοπτώσεις σημειώνονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ενώ βροχές έχουν καταγραφεί και στο βόρειο Αιγαίο, τη Λέσβο και τα βόρεια της Κρήτης.

Προς το μεσημέρι, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ανάλογα φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ, οι καταιγίδες θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ιδιαίτερα στην Κρήτη αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επιμένουν και τις επόμενες ημέρες.

Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο.

Σημαντική θα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν ήδη τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας και το νότιο Αιγαίο.

Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα είναι πιθανό από το μεσημέρι και μετά οι βοριάδες να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα οι συνθήκες θα είναι ηπιότερες, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.

Η ενίσχυση των βοριάδων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας και αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν οι ισχυρότεροι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 18 έως 23 βαθμούς, ενώ υψηλότερες τιμές, έως 25-26 βαθμούς, αναμένονται στη δυτική Ελλάδα. Παρόμοιες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα και στη νότια Κρήτη, όπου αναμένονται και μεγαλύτερα διαστήματα ανοίγματος του καιρού.

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι πρωινές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τον υδράργυρο να πέφτει σε μονοψήφιες τιμές και στη Δυτική Μακεδονία να πλησιάζει ακόμη και τους 0-2 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα έχουν αξιόλογη ένταση και ο καιρός θα παραμείνει νεφελώδης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας έως τα 8 μποφόρ στον Ευβοϊκό, ενώ στον Σαρωνικό θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση θα είναι καλύτερη, αν και θα επικρατήσουν νεφώσεις. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και, εφόσον εκδηλωθούν, θα αφορούν κυρίως τα ανατολικά τμήματα της περιοχής και προς τη Χαλκιδική, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την πόλη.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24-25 βαθμούς.

Επιμένει η κακοκαιρία έως το Σαββατοκύριακο

Η ίδια γενικά εικόνα, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, χωρίς μεγάλες μεταβολές.

Νεφώσεις και βροχές θα επιμένουν στα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Στην Κρήτη αναμένονται κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα, με σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται και στα Δωδεκάνησα και γενικότερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Αντίθετα, η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα έχει πιο ανοιχτό καιρό, κατάσταση που αναμένεται να διατηρηθεί και την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι ισχυροί βοριάδες θα παραμείνουν στο προσκήνιο, με εντάσεις έως 8 μποφόρ και κατά διαστήματα έως 9 μποφόρ. Παράλληλα, ένα βαρομετρικό χαμηλό ψηλά στην ατμόσφαιρα θα διατηρεί την αστάθεια στη νότια Ελλάδα, ευνοώντας την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων έως και το Σαββατοκύριακο.