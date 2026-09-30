Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30/9 στην περιοχή της Βοιωτίας, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 3 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

Η αναθεωρημένη λύση υπολογίζει στον σεισμό στα 4 Ρίχτερ και το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ασωπίας Βοιωτίας.

Ακολούθησε μία δεύτερη, ασθενέστερη δόνηση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.