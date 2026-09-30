Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 6:15, σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας, όπως μεταδίδει το ERTnews πραγματοποιείται προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.