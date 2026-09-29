Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αλιεία ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλιείας της περιόδου 2028-2034, με την ελληνική πλευρά να διασφαλίζει δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού στόλου, αλλά και για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τον υπουργό, ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις σε έναν από τους πιο γερασμένους αλιευτικούς στόλους της Ευρώπης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή νέων ανθρώπων στον κλάδο.

«Ανοίγουμε την πόρτα για την ανανέωση του στόλου»

«Για πρώτη φορά ανοίγουμε την πόρτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού μας στόλου», δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς μετά το Συμβούλιο Υπουργών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δημιουργούνται δυνατότητες στήριξης της μικρής παράκτιας αλιείας, την οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά» του αλιευτικού τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή μπορεί να βοηθήσει τις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια προβλήματα λόγω της γήρανσης τόσο των αλιέων όσο και του στόλου.

Στόχος η είσοδος νέων στον κλάδο

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συμφωνία δημιουργεί προϋποθέσεις για τη στήριξη νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την αλιεία, έναν κλάδο που στην Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλαιότερους επαγγελματίες.

«Βοηθάμε το πιο γερασμένο αλιευτικό στόλο της Ευρώπης και τους πιο γερασμένους αλιείς της Ευρώπης που δυστυχώς βρίσκονται στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σχοινάς υπενθύμισε ότι είχε δεσμευτεί για την ενίσχυση του στόλου κατά τις επισκέψεις του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στη Μηχανιώνα, σημειώνοντας πως η σημερινή συμφωνία αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα.

Ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρά την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως τόνισε ο υπουργός, ακολουθούν οι συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την τελική διαμόρφωση του νέου κανονισμού.

«Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ακολουθούν συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά σήμερα έγινε η μεγάλη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο πλαίσιο, εφόσον ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία, θα καθορίσει τους κανόνες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τον αλιευτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξαετία 2028-2034.

Τι αλλάζει για τους Έλληνες ψαράδες

Η νέα συμφωνία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο αλιείας της περιόδου 2028-2034 ανοίγει τον δρόμο για αλλαγές που αφορούν άμεσα τους επαγγελματίες αλιείς, κυρίως σε τρία επίπεδα.

1. Πιο σύγχρονα καΐκια και ανανέωση του στόλου

Το βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς ήταν να δοθεί ξανά η δυνατότητα στήριξης για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αλιευτικού στόλου.

Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους στην Ευρώπη, με πολλά μικρά σκάφη που έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Η νέα συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο ώστε να μπορούν να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για παρεμβάσεις στον στόλο, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται όταν ολοκληρωθούν οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

2. Στήριξη των μικρών παράκτιων ψαράδων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μικρή παράκτια αλιεία, δηλαδή στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με μικρά σκάφη κοντά στις ακτές.

Ο στόχος είναι να στηριχθεί ένα κομμάτι του κλάδου που θεωρείται κρίσιμο για πολλά νησιά και παράκτιες περιοχές, καθώς συνδέεται άμεσα με τις τοπικές οικονομίες και τις οικογένειες που ζουν από τη θάλασσα.

3. Κίνητρα για νέους να μπουν στο επάγγελμα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αλιείας είναι η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η νέα κατεύθυνση της ΕΕ προβλέπει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο, ώστε να υπάρξει ανανέωση του επαγγέλματος και να μη χαθεί η παραδοσιακή παράκτια αλιεία.