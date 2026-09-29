Ένα εντυπωσιακό παλαιοντολογικό εύρημα ήρθε στο φως στο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της άγνωστης ιστορίας της Κρήτης πριν από περίπου 8 έως 8,5 εκατομμύρια χρόνια.

Πρόκειται για το κρανίο ενός προϊστορικού ρινόκερου του είδους Dihoplus pikermiensis, το οποίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια παλαιοντολογικής έρευνας στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά του Γεωπάρκου Σητείας.

Το εύρημα εντοπίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον καθηγητή Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο.

Ένα ζώο δύο κεράτων που περπατούσε στην Κρήτη πριν από εκατομμύρια χρόνια

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, αρχικά οι ερευνητές εντόπισαν μια νέα θέση με απολιθωμένα οστά. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχώρισε το κρανίο ενός μεγάλου θηλαστικού.

Μετά τη μεταφορά του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον καθαρισμό και τη συντήρησή του, η μελέτη έδειξε ότι επρόκειτο για κρανίο ρινόκερου.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οδήγησαν στην ταυτοποίηση του είδους Dihoplus pikermiensis, ενός μεγάλου ρινόκερου με δύο κέρατα, που έζησε κατά το Ανώτερο Μειόκαινο. Το είδος αποτελεί χαρακτηριστικό εκπρόσωπο της λεγόμενης Πικερμικής Πανίδας, μιας προϊστορικής πανίδας που εξαπλωνόταν στη Δυτική Ευρασία εκείνη την περίοδο.

Η «Πικερμική Πανίδα» και το Πικέρμι της Αττικής

Το όνομα του είδους συνδέεται με το Πικέρμι της Αττικής, μια από τις σημαντικότερες παλαιοντολογικές θέσεις της Ευρώπης, όπου έχουν βρεθεί απολιθώματα πολλών θηλαστικών του Μειοκαίνου, μεταξύ των οποίων και ρινόκεροι του ίδιου είδους.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τέτοιες ανακαλύψεις βοηθούν να ανασυνθέσουμε το τοπίο της Ελλάδας εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η περιοχή φιλοξενούσε εντελώς διαφορετικά οικοσυστήματα.

Η μεγάλη έκπληξη: Βρέθηκε κοντά στη θάλασσα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η θέση όπου βρέθηκε το κρανίο ήταν παράκτια.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, υπήρχε εδώ και χρόνια η προσδοκία ότι η περιοχή της Σητείας θα μπορούσε να αποκαλύψει νέα απολιθώματα μειοκαινικών θηλαστικών, όμως η συγκεκριμένη θέση αποτέλεσε έκπληξη για τους ερευνητές.

Η ανακάλυψη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να αποτελέσει την αρχή για νέα σημαντικά ευρήματα στην περιοχή.

Η Σητεία κρύβει μια ιστορία 300 εκατομμυρίων ετών

Το Γεωπάρκο UNESCO Σητείας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη γεωλογική και παλαιοντολογική ιστορία της Ελλάδας, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από μια τεράστια χρονική περίοδο, σχεδόν 300 εκατομμυρίων ετών.

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ευρήματα που καλύπτουν διαφορετικές εποχές, από φυτικά απολιθώματα μέχρι μεγάλα θηλαστικά του Μειοκαίνου, όπως το γιγάντιο δεινοθήριο της Αγίας Φωτιάς (Deinotherium proavum).

Ο καθηγητής Ηλιόπουλος εκτίμησε ότι η νέα ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει ώστε το Γεωπάρκο Σητείας να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη θέση στον παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη της παλαιοντολογίας.

Στόχος των ερευνητών είναι η συνέχιση των ερευνών και η ανάδειξη των ευρημάτων, με προοπτική δημιουργίας ενός τοπικού παλαιοντολογικού μουσείου.

Στην ομάδα που συμμετείχε στις ανασκαφές και στη συντήρηση του ευρήματος συμμετείχαν, εκτός από τον Γιώργο Ηλιόπουλο, η Δρ Πηνελόπη Παπαδοπούλου, η Δρ Ιρένα Παππά, η υποψήφια διδάκτορας Δήμητρα Βαλαβάνη, ο Benoit Ficart και ο Thomas Beard.