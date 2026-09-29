Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, παράλληλα με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και ο χώρος στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου δραστηριοποιούνταν οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα των Αρχών αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, τα μηχανήματα που υπήρχαν σε αυτόν, τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), αλλά και την εταιρική δραστηριότητα των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε από το Live News στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ήδη από το 2025 η 56χρονη γιατρός είχε δηλώσει στον ΙΣΑ την ύπαρξη δύο χώρων. Το ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ εμφανιζόταν ως παράρτημα του χώρου στην Καρνεάδου.

Τον Ιούλιο του 2025, μετά από έλεγχο στην Καρνεάδου, κλιμάκιο του ΙΣΑ πραγματοποίησε έλεγχο και στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο, τότε ζητήθηκε η απομάκρυνση ορισμένων αντικειμένων και εξοπλισμού.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη μαρτυρία της γιατρού, απομακρύνθηκε μία σάουνα, ενώ στον χώρο είχε εντοπιστεί και κρεβάτι μασάζ, για το οποίο επίσης ζητήθηκε να απομακρυνθεί.

Στον ίδιο έλεγχο φέρεται να είχαν εντοπιστεί και βοηθητικά προσαρτήματα που σχετίζονταν με συσκευή οζονοθεραπείας, την οποία, σύμφωνα με τη γιατρό, είχε ήδη δηλώσει στον ΙΣΑ.

Ένας χώρος με διαφορετικές δραστηριότητες

Η έρευνα για το ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ έχει αναδείξει ότι στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν διαφορετικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για σεμινάρια, συνεδρίες υπνοθεραπείας, επίδειξη μηχανημάτων, αλλά και ως έδρα της MiraCell Athens, της εταιρείας που συνδέεται με τους δύο γιατρούς.

Από τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της έρευνας, στον συγκεκριμένο χώρο είχε μεταφερθεί και το μηχάνημα για υδροθεραπεία εντέρου.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, το απόγευμα της Τρίτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, ο τραγουδιστής έφτασε μαζί με νοσηλεύτρια και υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία.

Μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε μια σύντομη βόλτα στην αγορά του Κολωνακίου.

Τι κατέθεσε νοσηλεύτρια για τη λειτουργία του χώρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση νοσηλεύτριας που εργαζόταν στον χώρο. Όπως έχει αναφέρει, στην Πατριάρχου Ιωακείμ υπήρχε, εκτός από το μηχάνημα υδροθεραπείας, και σάουνα, ενώ πραγματοποιούνταν συνεδρίες ψυχοθεραπείας από τους δύο γιατρούς αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τη λειτουργία της σάουνας είχε αναλάβει ανιψιός της γιατρού, ενώ στον χώρο πραγματοποιούνταν και άλλες εναλλακτικές θεραπείες από εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο χώρος εμφανίζεται παράλληλα να συνδέεται με τη MiraCell Athens, την εταιρεία των δύο γιατρών, στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, εμφανιζόταν ως επικεφαλής η κόρη τους.

Μία 40χρονη γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε περιγράψει διαφορετικά τον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, υποστηρίζοντας ότι δεν λειτουργούσε ως ιατρείο αλλά ως εμπορικός χώρος της MiraCell.

Εξετάζεται και η οικονομική δραστηριότητα

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και την οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο και την εταιρεία.

Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκονται τα τιμολόγια αγοράς και εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων, οι οικονομικές ροές, αλλά και οι χρεώσεις προς πελάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν περιληφθεί στην έρευνα, οι χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες στον χώρο μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 400 ευρώ ανά επίσκεψη.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν τη μεταφορά και τη χρήση των μηχανημάτων, καθώς και τη σχέση των δύο χώρων, στην Καρνεάδου και την Πατριάρχου Ιωακείμ, με τις δραστηριότητες των δύο γιατρών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.