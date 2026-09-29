Νέα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και κατέληξε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση 28χρονης γραμματέως ενώπιον του ανακριτή.

Η γραμματέας περιέγραψε όσα άκουσε και είδε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν στο δωμάτιο όπου υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευσή του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, λίγο πριν τις 16:00 άκουσε έντονη κινητικότητα στο ιατρείο, με πόρτες να ανοιγοκλείνουν και το προσωπικό να καλεί τις νοσηλεύτριες. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια άκουσε να φωνάζουν «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές», ενώ η γιατρός φέρεται να κάλεσε τον σύζυγό της, επίσης γιατρό.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, η ίδια τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως περιέγραψε, τότε είδε τον γιατρό να του κάνει ΚΑΡΠΑ.

«Άκουσα είτε τη λέξη “μέθη” είτε τη λέξη “προποφόλη”»

Η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της λέγοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης πιθανότατα είχε υποστεί ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη.

Όπως ανέφερε στον ανακριτή, αυτό ήταν δικό της συμπέρασμα από όσα είχε ακούσει εκείνη την ώρα, μεταξύ άλλων τις λέξεις «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές». Πρόσθεσε ότι άκουσε είτε τη λέξη «μέθη» είτε τη λέξη «προποφόλη», χωρίς να είναι σε θέση να θυμηθεί ποια ακριβώς.

Στην ίδια κατάθεση, η γραμματέας έκανε έναν ακόμη σοβαρό ισχυρισμό. Όπως είπε, το βράδυ της Τετάρτης, πριν καταθέσει, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη γιατρό, η οποία φέρεται να της ζήτησε να αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 15:30.

«Δεν τη ρώτησα γιατί μου το ζήτησε, απλά της είπα οκ. Ήμουν σε σοκ», φέρεται να κατέθεσε.

«Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με ανοιχτά μάτια»

Η γραμματέας περιέγραψε και την εικόνα του τραγουδιστή κατά την αποχώρησή του από το ιατρείο με το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι διασώστες τον παρέλαβαν καθιστό, κρατώντας του το κεφάλι. Η ίδια ανέφερε ότι ήταν «άσπρος» και είχε τα μάτια του ανοιχτά, προσθέτοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πως είχε ήδη καταλήξει.

Όπως υποστήριξε, την κλήση στο ΕΚΑΒ έκανε η κόρη του γιατρού, η οποία βρισκόταν εκείνη την ημέρα στο ιατρείο μαζί με έναν φίλο της. Η ίδια διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, δεν είχε εμπλοκή στη λειτουργία του ιατρείου.

Η γιατρός, σύμφωνα με τη μαρτυρία, κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο μαζί με τους διασώστες και τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς όμως να επιβιβαστεί σε αυτό.

«Δεν έγιναν εξετάσεις, ούτε πήραμε ιστορικό»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο της κατάθεσης που αφορά την προετοιμασία του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Η 28χρονη ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα, όταν υποβλήθηκε σε μία εξέταση που, όπως είπε, γινόταν σε κάθε ασθενή της 56χρονης γιατρού.

Όπως κατέθεσε, δεν της ζητήθηκε από τη γιατρό να λάβει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ενώ η ίδια και οι νοσηλεύτριες δεν αναλάμβαναν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε προσκομίσει εξετάσεις ούτε την Τρίτη ούτε την Τετάρτη, ώστε να σκαναριστούν και να αποθηκευτούν στο αρχείο του ιατρείου.

Η εικόνα που είχε για τον τραγουδιστή, πάντως, ήταν διαφορετική τις δύο ημέρες. Όπως ανέφερε, την Τρίτη ήταν ευδιάθετος και φαινόταν καλά, ενώ την Τετάρτη της φάνηκε διαφορετικός.

«Μου φαινόταν σαν να είχε πάρει κάτι και αποπροσανατολισμένος, σαν να μην ήταν καλά, να ήταν στον κόσμο του, να μπερδεύει τα λόγια του», φέρεται να είπε στην κατάθεσή της.

Η υδροθεραπεία και το κόστος των 3.000 ευρώ

Η γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο και στον εξοπλισμό που υπήρχε στον χώρο.

Όπως κατέθεσε, η θεραπεία που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης χρεωνόταν 3.000 ευρώ ανά συνεδρία, χωρίς η ίδια να γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο είχε επιλεγεί η συγκεκριμένη θεραπεία.

Για την υδροθεραπεία, η γραμματέας ανέφερε ότι το σχετικό μηχάνημα ανήκε στον 58χρονο γιατρό και όχι στη 56χρονη γιατρό που έκανε την πλασμαφαίρεση. Όπως είπε, την υδροθεραπεία πραγματοποιούσε νοσηλεύτρια και σε αυτή υποβάλλονταν ασθενείς και των δύο γιατρών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τον τελευταίο χρόνο είχαν αυξηθεί οι συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, με περίπου έναν ασθενή την εβδομάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερες συνεδρίες για τον ίδιο ασθενή.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης τα χρησιμοποιούσε αποκλειστικά η γιατρός, ενώ στον χώρο υπήρχε και ο εξοπλισμός για τις θεραπείες stem cell και υδροθεραπείας.

Τα όσα περιλαμβάνονται στην κατάθεση της 28χρονης γραμματέως αποτελούν μέρος της δικογραφίας και αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.