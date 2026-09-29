Σε χώρους πρώην στρατοπέδων αναμένεται να στεγαστεί μια σειρά από δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, με το Ναύπλιο και το Γύθειο να περιλαμβάνονται στις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις πόλεων όπου προβλέπεται να προχωρήσουν τέτοιου είδους αλλαγές χρήσης. Τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας προωθούν τη σχετική αξιοποίηση στρατιωτικών κτιρίων που δεν εξυπηρετούν πλέον επιχειρησιακές ανάγκες, ώστε, μετά τις απαραίτητες εργασίες, να φιλοξενήσουν αίθουσες δικαστηρίων, γραφεία και άλλες υπηρεσίες. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν χρόνια στεγαστικά προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών.

Στο Ναύπλιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πρώην στρατόπεδο «Ζησιμόπουλου», γνωστό από τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού, του ΚΕΜΧ. Η εγκατάσταση δικαστικών υπηρεσιών σε κτίριά του συνδέεται με μια συγκεκριμένη εκκρεμότητα: την ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Όπως έχει επισημάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου, η εξασφάλιση χώρων στο στρατόπεδο επιτρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο άμεσα, προσφέροντας λύση στη στέγαση των υπηρεσιών που επηρεάζονται από τις εργασίες. Ο Σύλλογος έχει ήδη χαιρετίσει την υπογραφή της πρόσφατης συμφωνίας που έχει υπάρξει μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την παραχώρηση ανενεργών στρατοπέδων προκειμένου να στεγάσουν δικαστικές υπηρεσίες, ζητώντας συνέπεια και στα επόμενα στάδια του χρονοδιαγράμματος.

Στο Γύθειο, αντίστοιχα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται το πρώην στρατόπεδο «Μαντούβαλου», για την κάλυψη των τοπικών δικαστικών αναγκών. Η ύπαρξη διαθέσιμων χώρων δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ήδη δομημένων ακινήτων και μπορεί να περιορίσει την ανάγκη αναζήτησης νέων οικοπέδων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίρια κρίνονται κατάλληλα και μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα τους χρήση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση των στρατιωτικών ακινήτων συνοδεύεται από οικονομικό αντάλλαγμα. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα λαμβάνει το προβλεπόμενο αντίτιμο για την παραχώρηση της περιουσίας του, ενισχύοντας τους πόρους που κατευθύνονται στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μέριμνα για το προσωπικό τους. Έτσι, χώροι που έχουν χάσει την αρχική τους χρησιμότητα μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα οικονομική απόδοση για τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Η πρωτοβουλία συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης. Το πανελλαδικό πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το αρμόδιο υπουργείο προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει ανακαινίσεις, βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων δικαστικών κτιρίων. Το ποσό αφορά το σύνολο αυτού του προγράμματος και δεν αποτελεί προϋπολογισμό αποκλειστικά για τη μετατροπή των πρώην στρατοπέδων.

Η γνωστότερη μετατροπή στρατιωτικής εγκατάστασης σε δικαστικό συγκρότημα βρίσκεται στην Αθήνα. Στα ιστορικά κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στεγάζονται σήμερα υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον χώρο να έχει συνδεθεί στη συνείδηση των πολιτών με την καθημερινή λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρθηκε και κατά την παρουσίαση της νέας συμφωνίας ως προηγούμενο αξιοποίησης στρατιωτικής ακίνητης περιουσίας για δικαστικές ανάγκες.

Διαφορετικό χαρακτήρα έχει το στρατόπεδο «Γαζή» στο Ρουφ, καθώς εκεί λειτουργούν όργανα της στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Στο δικαστικό μέγαρο εντός του στρατοπέδου μεταφέρθηκε το 1969 το Αναθεωρητικό Δικαστήριο, όπου συστεγάστηκε με το Στρατοδικείο Αθηνών. Η περίπτωση αυτή καταγράφει μια παλαιότερη σύνδεση στρατιωτικών χώρων με δικαστικές λειτουργίες, χωρίς να ταυτίζεται με τη σημερινή παραχώρηση εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Για να υποδεχθούν δικαστικές υπηρεσίες, τα πρώην στρατόπεδα χρειάζονται παρεμβάσεις που εξαρτώνται από την κατάσταση, τη διαρρύθμιση και την υποδομή κάθε κτιρίου. Αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία δικαστών και εισαγγελέων, γραμματείες, χώροι φύλαξης αρχείων και αναμονής του κοινού πρέπει να ενταχθούν σε εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για διαφορετικό σκοπό. Στις απαιτήσεις προστίθενται η ασφάλεια, η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, οι τεχνολογικές υποδομές και, όπου χρειάζεται, η ενεργειακή αναβάθμιση. Εφόσον ο διαθέσιμος χώρος το επιτρέπει, η συγκέντρωση υπηρεσιών στην ίδια εγκατάσταση μπορεί επίσης να περιορίσει τις μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών κτιρίων μέσα στην πόλη. Το πότε λοιπόν θα αρχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες στους νέους χώρους εξαρτάται από τις μελέτες, τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.