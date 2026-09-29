Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00 το μεσημέρι και κινητοποίησε άμεσα 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Επίσης, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Γορτυνίας, με μία υδροφόρα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2026

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.