Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία, στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από την καραμπόλα, ωστόσο λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



