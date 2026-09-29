Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και όπως φαίνεται δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Οι εικόνες που μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» από το 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Αρκαλοχώρι είναι αποκαλυπτικές, με το κτίριο να παραμένει από την ημέρα του σεισμού στην ίδια κατάσταση, χωρίς καν να έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, περίπου 700 μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ σε ακατάλληλες συνθήκες, ενώ πολλές οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε οικίσκους ή σε κτίρια που έχουν κριθεί επικίνδυνα.

«Έχουμε 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Έχουμε 500 ανθρώπους που μένουν σε οικίσκους, έχουμε πλειστηριασμούς 260 ακινήτων τα τελευταία τρία χρόνια και στο διπλανό δήμο 257 και έχουμε και ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Το σχολείο μάς πονάει ιδιαίτερα. Είναι 700 μαθητές σε κοντέινερ, τρία σχολικά συγκροτήματα», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, Κώστας Γκαντάτσιος.

«Έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτά γιατί καθυστερούν. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τρεις περιπτώσεις, από το σεισμό, από τη λειψυδρία και από τις πλημμύρες του 2019», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες για παιδιά, πάνε σε κοντέινερ και νιώθουν υποτιμητικά, σε σχέση με τα παιδιά που πάνε σχολείο σε κτίρια», είπε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων της περιοχής, Στέλιος Κανάκης.

«Εδώ και πέντε χρόνια, το παιδί που μπαίνει στην πρώτη δημοτικού δεν θα γνωρίσει δημοτικό και γυμνάσιο κανονικό. Μόνο στα κουτιά. Καμία fast track. Εδώ παρακάτω είναι το δημοτικό σχολείο με τα κοντέινερ. Στο γυμνάσιο, που είναι να κατεδαφιστεί, δεν έχει γίνει τίποτα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου.

«Δεν είμαστε κατά συνέπεια επαίτες, δεν ζητάμε ελεημοσύνη και οίκτο από κανέναν. Αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο, να ανταποκριθεί η πολιτεία, τουλάχιστον για αυτά τα δύο δημόσια κτίρια, τα οποία είναι τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας», καταλήγουν οι κάτοικοι.