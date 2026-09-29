Θλίψη επικρατεί σε χωριό της Ρόδου όπου ένας 42χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τα ανήλικα παιδιά του.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Ροδιακή», το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 χθες, Δευτέρα 28/9 όταν τα παιδιά του 42χρονου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικογενειακή κατοικία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά προβλήματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ από την πρώτη εικόνα των αρχών δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.