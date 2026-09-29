Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Θλίψη επικρατεί σε χωριό της Ρόδου όπου ένας 42χρονος αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τα ανήλικα παιδιά του.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Ροδιακή», το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 χθες, Δευτέρα 28/9 όταν τα παιδιά του 42χρονου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικογενειακή κατοικία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά προβλήματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ από την πρώτη εικόνα των αρχών δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.