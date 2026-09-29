Αισθητή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί, τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά και τις βροχές να κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, οι συνθήκες θα παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε φθινόπωρο.

Με βάση την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το σκηνικό του καιρού θα είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή, καθώς η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο ζώνες.

Από την Πίνδο και προς τα ανατολικά, ο καιρός θα είναι σαφώς πιο ψυχρός, με βροχοπτώσεις και ισχυρούς βόρειους ανέμους. Αντίθετα, στα δυτικά της χώρας θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες, οι οποίες θα θυμίζουν περισσότερο τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη βόρεια Κρήτη. Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, σε αυτές τις περιοχές θα καταγραφούν οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και καταιγίδες, με το Αιγαίο να βρίσκεται κυρίως στο επίκεντρο των πιο έντονων φαινομένων.

Πιο περιορισμένη αναμένεται να είναι η δραστηριότητα στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στο Ιόνιο προβλέπονται κατά διαστήματα ασθενέστερες και περισσότερο τοπικού χαρακτήρα βροχές.

Ενισχύονται οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή του καιρού θα διαδραματίσουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν αισθητά. Στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι άνεμοι να φτάσουν σε επίπεδα θυελλωδών ανέμων. Στη νότια Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τις πρωινές ώρες. Σε αρκετές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες, ενώ τοπικά ο υδράργυρος θα βρεθεί μόλις λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν.

Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, όπου θα φτάνουν περίπου τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες δύσκολα θα ξεπερνούν τους 21 βαθμούς, ενώ η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 18 βαθμούς.

Εύβοια και βόρεια Κρήτη στο επίκεντρο

Η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με τον ανατολικό ηπειρωτικό κορμό και τις περιοχές του Αιγαίου να συγκεντρώνουν τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, όπου προβλέπονται αυξημένα ύψη βροχής. Αντίστοιχα, στη βόρεια Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρότερα, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από καταιγίδες.