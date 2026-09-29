Αρθηκε η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΙΟΝΙΣ», μετά την αποκατάσταση της μηχανικής βλάβης που είχε παρουσιάσει στο λιμάνι της Κέας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η άρση της απαγόρευσης έγινε μετά την προσκόμιση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού από τον αρμόδιο νηογνώμονα και το πλοίο αναχώρησε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Κέα προς το Λαύριο.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και την πιστοποίηση από τον αρμόδιο νηογνώμονα ότι μπορούσε να συνεχίσει τους πλόες του, δόθηκε το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των δρομολογίων.

Το «ΙΟΝΙΣ» εξυπηρετεί αυτή την περίοδο τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Λαυρίου με την Κέα και την Κύθνο.