Η διαδικασία των μετεγγραφών φοιτητών έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με τον σύμβουλο εκπαίδευσης Χρήστο Ταουσάνη αφορά μεγάλο αριθμό οικογενειών. Ποιοι όμως δικαιούνται μεταγραφή και πώς υπολογίζονται τα μόρια;

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο κ. Ταουσάνης εστίασε στις βασικές κατηγορίες των φοιτητών που μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μόρια, αλλά και τη διαφορά ανάμεσα στη μετεγγραφή και τη μετακίνηση.

Οι δύο βασικές κατηγορίες φοιτητών που δικαιούνται μεταγγραφή

Όπως ανέφερε, υπάρχουν αρχικά όσοι διεκδικούν μετεγγραφή με ποσοτικό περιορισμό. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας συγκεντρώνουν μόρια μετεγγραφής με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Υπάρχει, όμως, και κατηγορία φοιτητών που δεν υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό και δικαιούται μετεγγραφή, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φοιτητές με ειδικές παθήσεις ή αναπηρία, όσοι έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων ή μυελού των οστών, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών με αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Ο κ. Ταουσάνης αναφέρθηκε επίσης στους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια με βάση το εισόδημα

Σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και τον μέσο όρο της τελευταίας τριετίας του φορολογητέου εισοδήματος.

Για κατά κεφαλήν εισόδημα έως 3.000 ευρώ αντιστοιχούν 6 μόρια μετεγγραφής. Για εισόδημα έως 6.000 ευρώ αντιστοιχούν 4 μόρια, ενώ έως 9.000 ευρώ αντιστοιχούν 3 μόρια. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο για τη συγκεκριμένη μοριοδότηση φτάνει τα 12.000 ευρώ κατά κεφαλήν, με τον φοιτητή να λαμβάνει 2 μόρια.

Ο κ. Ταουσάνης τόνισε ότι πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του φορολογητέου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, στοιχείο που, όπως είπε, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι οικογένειες.

Μετεγγραφές φοιτητών: Τα κριτήρια και οι αιτήσεις

Η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων λειτουργεί προσθετικά προς τα μόρια που προκύπτουν από τα οικονομικά κριτήρια.

Έτσι, όπως εξήγησε ο σύμβουλος εκπαίδευσης, ένας φοιτητής μπορεί να λάβει, για παράδειγμα, 6 μόρια λόγω χαμηλού εισοδήματος και στη συνέχεια να προσθέσει μόρια από την πολυτεκνία. Για την πολυτεκνία προβλέπονται 3 μόρια, ενώ προστίθεται και μισό μόριο για κάθε παιδί πέραν του αιτούντος.

«Αυτό είναι σημαντικό γιατί μας δίνει η πολυτεκνία πολλά μόρια και μπορούμε να διεκδικήσουμε», σημείωσε.

Στα κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνονται επίσης σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία είναι προσδιορισμένα με ειδική απόφαση και αφορούν γονείς, αδέλφια και συζύγους, εφόσον υπάρχουν. Ο κ. Ταουσάνης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, αλλά για τις συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις που προβλέπονται.

Μοριοδότηση προβλέπεται επίσης στην περίπτωση που ένας φοιτητής έχει χάσει έναν ή και τους δύο γονείς, καθώς και για τέκνο άγαμου γονέα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για άγαμο γονέα, δηλαδή γονέα που δεν έχει παντρευτεί, και όχι για διαζευγμένο γονέα.

Ποιοι παίρνουν μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό

Ο κ. Ταουσάνης αναφέρθηκε στη συνέχεια στους υποψήφιους φοιτητές που, εφόσον εντάσσονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κάνουν σωστά τη διαδικασία, δικαιούνται μετεγγραφή χωρίς να επηρεάζονται από τα υπόλοιπα κριτήρια της μοριοδότησης.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται όσοι έχουν ειδικές παθήσεις, όσοι έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων ή μυελού των οστών, όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένη από τα ΚΕΠΑ, τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, οι πολίτες κυπριακής καταγωγής και οι πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Τι ισχύει για τα αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη

Μία από τις βασικές κατηγορίες που αφορά μεγάλο αριθμό οικογενειών είναι αυτή των φοιτητών των οποίων τα αδέλφια σπουδάζουν σε άλλη πόλη.

Ο κ. Ταουσάνης έφερε ως παράδειγμα έναν φοιτητή από τον Πειραιά που έχει αδελφό ο οποίος σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής λόγω αδελφού, εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.500 ευρώ.

Εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από 5.000 ευρώ, υπάρχει η δυνατότητα, όπως εξήγησε, να μετακινηθούν και οι δύο αδελφοί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη αντιστοιχία μεταξύ των τμημάτων, με τον έναν να μπορεί να έρθει στην περιοχή μόνιμης κατοικίας.

Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Έτσι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν στη φορολογική δήλωση εμφανίζονται τέσσερα μέλη, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα τέσσερα μέλη. Για παράδειγμα, τέσσερα μέλη επί 5.000 ευρώ αντιστοιχούν σε φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ.

Τι ισχύει για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο σύμβουλος εκπαίδευσης στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους που έχουν αδελφό ο οποίος σπουδάζει εκτός της μόνιμης κατοικίας.

Στην περίπτωση αυτή, όπως εξήγησε, δεν λαμβάνεται υπόψη το φορολογικό εισόδημα. «Να το πω πολύ απλά. Μπορεί να έχω μια πολύ υψηλή φορολογική [εισόδημα], αλλά παρ’ όλα αυτά αυτόματα θα πάρω τη μετεγγραφή είτε στον αδερφό μου είτε, εφόσον δεν συντρέχει αυτή η συνθήκη, θα έρθω στον Πειραιά, για παράδειγμα», ανέφερε.

Τι αλλάζει φέτος στην κατηγορία των αδελφών. Ο κ. Ταουσάνης στάθηκε και σε μία αλλαγή που αφορά τη φετινή διαδικασία. Στην κατηγορία των μετεγγραφών λόγω αδελφού εντάσσονται πλέον και όσοι έχουν αδέλφια που φοιτούν στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν περιλαμβάνονταν μέχρι πέρυσι, ενώ πλέον γίνονται δεκτές στις αιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά, σημείωσε επίσης ότι πέρα από το πιστοποιητικό των ΚΕΠΑ γίνεται πλέον δεκτή και η κάρτα αναπηρίας.

Για την κατηγορία των αδελφών, τόνισε ότι πρέπει να κατατεθεί και να συνυπολογιστεί το Ε1 του φορολογικού έτους 2025.

Μετεγγραφή και μετακίνηση: Ποια είναι η διαφορά

Ο κ. Ταουσάνης επέστησε την προσοχή των φοιτητών σε μία σημαντική διάκριση: άλλο είναι η μετεγγραφή και άλλο η μετακίνηση.

Όπως εξήγησε, ένας φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, αλλά να μην πιάνει τη βάση μετεγγραφής. Αναφέρθηκε στη διαφορά των 2.750 μορίων που προβλέπεται μεταξύ της βάσης εισαγωγής του τμήματος προέλευσης και της βάσης μετεγγραφής. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για αίτηση, αλλά τελικά άλλοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια και προηγηθούν στη διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησης.

Μετακίνηση σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει έως πέντε τμήματα που είχε συμπεριλάβει στο αρχικό μηχανογραφικό του, σε δύο διαφορετικές ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι πιάνει τη βάση εισαγωγής των συγκεκριμένων τμημάτων.

Με απλά λόγια, πρόκειται για δυνατότητα αλλαγής σχολής. Τα τμήματα που θα δηλωθούν για μετακίνηση θα πρέπει να περιλαμβάνονταν στο αρχικό μηχανογραφικό, ενώ οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές

Ο σύμβουλος εκπαίδευσης αναφέρθηκε, τέλος, και στις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές, καθώς, όπως είπε, δέχεται πολλά σχετικά ερωτήματα.

Όπως διευκρίνισε, δεν πρέπει να συγχέονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες με τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν εάν εντάσσονται στις κατηγορίες που προβλέπονται και να διεκδικήσουν τη δυνατότητα μετεγγραφής.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 14:00.