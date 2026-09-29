Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 29/9 στα διόδια της Τραγάνας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, η μία νταλίκα – ψυγείο ήταν παρκαρισμένη στην άκρη αμέσως μετά τα διόδια και ο οδηγός μέσα κοιμόταν.

Ο οδηγός της άλλης νταλίκας μόλις πέρασε τα διόδια, πιθανότατα κοιμήθηκε ή έπαθε κάτι παθολογικό, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω στην νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη στην άκρη του δρόμου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τον έλεγχο να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.