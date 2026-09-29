Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας και στην εκπαιδευτική κοινότητα ο θάνατος μιας 42χρονης δασκάλας.

Η εκπαιδευτικός, Μαρία Παναγιώτου, σύμφωνα με πληροφορίες, για χρόνια έδινε τη δική της μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως αναφέρει το egnomi.gr, η 42χρονη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στη Χαλκίδα, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλά σχολεία της πόλης, καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η ίδια το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε ως γραμματέας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.

Μάλιστα, η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην οικογένειά της, καθώς η άτυχη γυναίκα πέθανε μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της, μετατρέποντας τη χαρά της οικογένειας σε ανείπωτο πόνο.

Συγκινητικά είναι τα μηνύματα των συναδέλφων της, που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την εκπαίδευση.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας εκφράζει σε ανακοίνωσή του τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, αποχαιρετώντας μια αγαπητή συνάδελφο, που υπηρέτησε την εκπαίδευση με αφοσίωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη, στις 14:30 το μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων, στη Χαλκίδα, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό εκεί από τις 14:00 το μεσημέρι.