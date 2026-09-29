Φθινοπωρινό παραμένει και σήμερα, Τρίτη 29/9 το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ, η εικόνα του καιρού θα μεταβληθεί σταδιακά, καθώς την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια.

Ήδη καταγράφονται τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με εξασθενημένους ανέμους στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά ήπιες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στο Αιγαίο θα κυμανθεί περίπου στους 22-25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς, όπου αναμένεται και περισσότερη ηλιοφάνεια.

Τι θα συμβεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο στην Αθήνα, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Επιδείνωση την Τετάρτη με ισχυρούς βοριάδες και βροχές

Σημαντική είναι η μεταβολή του καιρού που αναμένεται αύριο, Τετάρτη, οπότε προβλέπεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, τοπικά θυελλώδεις.

Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα νοτιότερα. Ειδικότερα, θα επηρεαστούν η ανατολική Θεσσαλία και περιοχές νοτιότερα, ενώ τις πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και στη Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στην ανατολική πλευρά της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη και την Παρασκευή

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως από την ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα, με τοπικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τους ενισχυμένους βοριάδες και τις τοπικές βροχές να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του καιρού.