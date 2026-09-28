Έντονα καιρικά φαινόμενα σάρωσαν την Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε ο Μύρτος Λασιθίου, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικό ποτάμι.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές, με απελπισμένους οδηγούς να βγαίνουν από τα οχήματά τους εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με το Creta Live News και όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι πολίτες με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, απομάκρυναν με γυμνά χέρια τους μεγάλους όγκους από πέτρες και φερτά υλικά που είχαν φράξει εντελώς τη διέλευση, προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να ανοίξουν ξανά τον δρόμο.