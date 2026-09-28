Θρανία και καθίσματα πεταμένα στο προαύλιο, σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένοι διαδραστικοί πίνακες. Αυτή ήταν η εικόνα στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία της Καλαμάτας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης.

Σύμφωνα με το Messinia Live, οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόπειρα κατάληψης, σύμφωνα με την ενημέρωση του σχολείου που επικαλείται ο Δήμος Καλαμάτας. Το συγκρότημα στεγάζει το 1ο, το 2ο και το Εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας.

Τέσσερις αίθουσες με ζημιές και εξοπλισμός κατεστραμμένος

Η επίσημη καταγραφή του Δήμου αποτυπώνει την έκταση των φθορών: ζημιές σε τέσσερις αίθουσες, τρεις κατεστραμμένοι διαδραστικοί πίνακες και 18 διπλά τζάμια που χρειάζονται αποκατάσταση. Φθορές έχουν προκληθεί επίσης σε θρανία, καθίσματα και άλλο σχολικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το Messinia Live, οι δράστες πέταξαν θρανία και καρέκλες στον προαύλιο χώρο, ενώ κατέστρεψαν πρίζες και διακόπτες. Οι ζημιές είναι τέτοιες ώστε, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Σωτήρης Κριτσωτάκης, δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα στις συγκεκριμένες αίθουσες.

Οι εργασίες του καλοκαιριού έδωσαν τη θέση τους σε νέες επισκευές

Το σχολικό συγκρότημα είχε υποβληθεί το καλοκαίρι σε εκτεταμένες παρεμβάσεις, με το τοπικό μέσο να αναφέρει ότι η ανακαίνιση έγινε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι χώροι παραδόθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η αναβάθμισή του είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία ήδη από τον Ιούνιο. Σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Θάρρος», ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε ανακοινώσει ότι, έπειτα από συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές, οι εργασίες θα κάλυπταν ολόκληρο το συγκρότημα, περιλαμβάνοντας και το πίσω κτίριο των εργαστηρίων, όπου εντοπίζονταν σοβαρότερα προβλήματα.

Τώρα, ο Δήμος καλείται να προχωρήσει ξανά σε επισκευές. Ο κ. Κριτσωτάκης καταδίκασε τους βανδαλισμούς και δήλωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για άμεση αποκατάσταση των χώρων.

Μήνυση κατά αγνώστων και έρευνα για τους δράστες

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων για φθορά δημοτικής περιουσίας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με στόχο να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Η ταυτότητα και η ηλικία τους δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Δήμος επισημαίνει, μάλιστα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο συγκρότημα γίνεται στόχος αγνώστων.

Για τη σχολική κοινότητα, το άμεσο ζήτημα είναι να επιστρέψουν οι αίθουσες σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση. Οι καταστροφές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο έναν λογαριασμό επισκευών: στερούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς χώρους και εξοπλισμό που είχαν μόλις αναβαθμιστεί για τη νέα χρονιά.