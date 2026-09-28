Πρωταγωνιστής και πυλώνας στην θεαματική άνοδο αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, ανεβάζοντας ταυτόχρονα την χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη, θεωρείται πλέον ο Σύλλογος «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ» που ιδρύθηκε το 2012 από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.



Η χώρα μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα βρίσκεται πλέον στην 9η θέση στην παγκόσμια κλίμακα ανεβαίνοντας θεαματικά, χάριν στις προσπάθειες και το έργο του Συλλόγου, που από την εποχή της ίδρυσης του μέχρι και σήμερα έχει εγγράψει 207.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, περίπου το 70% δηλαδή του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών στην Ελλάδα με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 306.130.



Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ» και συνεχίστρια του έργου της μητέρας της Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη μιλώντας για αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία αλλά και με αφορμή και την «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών» πριν λίγες ημέρες τόνισε μεταξύ άλλων



«Ο Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «WMDA» στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς.

Το συντριβάνι της Ομόνοιας φωταγωγημένο με τα χρώματα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Ο Πύργος του Πειραιά φωταγωγημένος στα χρώματα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Ο Πύργος του Πειραιά φωταγωγημένος στα χρώματα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Ο Πύργος του Πειραιά φωταγωγημένος στα χρώματα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ StefanosPappas.Com Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, με τα στελέχη του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Μαρία Σταυράκη, Ανδρονίκη Σταματοπούλου και Θωμάς Σκούρτης και τους εκπροσώπους της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΡΕΑ Αλέξανδρο Τζεφεράκο και Ορέστη Χασιώτη Συμβατοί δότες του Συλλόγου, Χριστιάννα και Θανάσης Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με τους εκπροσώπους των Συλλόγων ΕΛΠΙΔΑ και ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Νούλη Μανώλη, Μανώλη Παπασάββα, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Στέλιο Γραφάκο και τους συμβατούς δότες Χριστιάννα και Θανάση

Νιώθω βαθιά συγκίνηση και περηφάνεια που οι νέοι μας, 18-45 ετών, αγκαλιάζουν το έργο μας και γίνονται «κομμάτι» του οράματος της αείμνηστης μητέρας μου, Μαριάννας, για να μην υπάρχει ούτε ένας συνάνθρωπός μας που δεν μπορεί να βρει συμβατό δότη.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης αλυσίδας αγάπης. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δίνουμε πρωτιά στη ζωή!»

Ο Σύλλογος «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ» όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε και φέτος με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών», μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.



Ενημερωτικά περίπτερα με εθελοντές στην Πλατεία Συντάγματος και στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά, καθώς επίσης και μέσω των συνεργατών του Συλλόγου σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κάρυστο, Κιλκίς, Περαχώρα Κορινθίας, Κρήτη, Σπάρτη, Ηγουμενίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Σύρο, Αλεξανδρούπολη και Ιωάννινα, διαφώτιζαν τον κόσμο για το έργο του Συλλόγου και ταυτόχρονα προχωρούσαν σε εγγραφές νέων εθελοντών δοτών από εξειδικευμένα στελέχη του «Όραμα Ελπίδας».



Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων της χώρας μας, μεταξύ αυτών του κτιρίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Πύργου του Πειραιά αλλά και του σιντριβανιού στην Πλατεία Ομονοίας. Ενώ ειδικές φωτεινές σημάνσεις τοποθετήθηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ καθώς επίσης σε σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ.



Ανακοινώθηκε επίσης και πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τη SuperLeague. Με όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 να είναι αφιερωμένοι στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.

Με τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και τα παιδιά της παράταξης να φορούν T-shirts με μηνύματα για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο, ενώ κατά την παράταξη των ομάδων, αναρτήθηκαν και banners με μηνύματα ευαισθητοποίησης και στήριξης της δράσης του Συλλόγου «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ»