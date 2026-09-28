Ένα κυνηγόσκυλο νεκρό και ένα ακόμη σοβαρά τραυματισμένο στο Γαρδίκι ήταν, σύμφωνα με καταγγελία κυνηγού από τη Σπερχειάδα, ο απολογισμός μιας ακόμη επίθεσης λύκων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν η τρίτη φορά που τα σκυλιά του δέχονταν επίθεση, σε μια υπόθεση που επαναφέρει την ανησυχία των κυνηγών στη Φθιώτιδα.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας, μέσω του εκπροσώπου του, Ιωάννη Τσικνή, κάνει λόγο για καθημερινές απώλειες κυνηγόσκυλων και ζητά παρέμβαση της Πολιτείας. Μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι χάνονται «κάθε μέρα από πέντε» σκυλιά και πρότεινε, πέρα από την επίσημη καταμέτρηση του πληθυσμού των λύκων, την επικήρυξή τους.

«Καθημερινό επί πέντε»

Ο εκπρόσωπος του συλλόγου τόνισε ότι η καταγγελία από το Γαρδίκι «δεν είναι το μοναδικό περιστατικό». Όπως ανέφερε, έχουν σταλεί μηνύματα στους κυνηγούς ώστε να ενημερώνουν τον σύλλογο για κάθε συνάντηση με λύκους και κάθε επίθεση.

Όταν ρωτήθηκε πόσο συχνά χάνονται σκυλιά, απάντησε «κάθε μέρα από πέντε», διευκρινίζοντας, έπειτα από ερώτηση της δημοσιογράφου Άννας Μπαμπέτα, ότι αναφέρεται σε κυνηγόσκυλα. Στην ερώτηση εάν πρόκειται πλέον για σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, επέμεινε: «Καθημερινό επί πέντε».

Ο αριθμός αποτελεί καταγγελία του ίδιου και δεν συνοδεύεται στο διαθέσιμο υλικό από ανεξάρτητη καταγραφή των περιστατικών. Ο κ. Τσικνής υποστήριξε επίσης ότι οι λύκοι έχουν αυξηθεί και εμφανίζονται σε χαμηλότερα υψόμετρα σε σχέση με το παρελθόν.

Τα τέσσερα χωριά που οι κυνηγοί βάζουν στο «κόκκινο»

Η ανησυχία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συλλόγου, επηρεάζει πλέον τις περιοχές που επιλέγουν οι κυνηγοί για τις εξόδους τους.

Αναφερόμενος στα σημεία που αποφεύγουν, κατονόμασε την Παύλιανη, το Νεοχώρι, το Σκλήθρο και την Αποστολιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι κόκκινες».

«Είναι ρίσκο και αποφεύγουμε να πηγαίνουμε και σε τέτοιες περιοχές που έχει λύκο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν πηγαίνουμε πλέον στα χωριά μας για αυτή τη δουλειά».

Ο χαρακτηρισμός «κόκκινες» αποτυπώνει την εκτίμηση του εκπροσώπου των κυνηγών και δεν αποτελεί επίσημη κατάταξη των περιοχών από αρμόδια αρχή.

«Είναι μέλος της οικογένειάς μας πλέον»

Πίσω από τις καταγγελλόμενες απώλειες, ο κ. Τσικνής περιέγραψε τον δεσμό των κυνηγών με ζώα που μεγαλώνουν μαζί τους για επτά, οκτώ ή ακόμη και δέκα χρόνια.

«Είναι μέλος της οικογένειάς μας πλέον», είπε, επισημαίνοντας ότι πέρα από το κόστος απαιτούνται χρόνια φροντίδας και εκπαίδευσης. «Θα φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να το παρατήσουμε τελείως», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένα κυνηγόσκυλο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο όταν ακολουθεί μυρωδιές αναζητώντας το θήραμα. Με το κεφάλι χαμηλά και την προσοχή του στραμμένη στο έδαφος, μπορεί, όπως υποστήριξε, να μην αντιληφθεί εγκαίρως την παρουσία λύκου. «Πολύ εύκολος στόχος», ήταν ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι κυνηγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι έναν λύκο που επιτίθεται στο σκυλί τους, επικαλούμενος τις νομικές συνέπειες της θανάτωσής του.

Η συνάντηση στο σούρουπο και η ανησυχία για τα κοπάδια

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις εμφανίσεις λύκων κοντά σε χωριά και στις ανησυχίες κατοίκων ορεινών περιοχών.

Ο κ. Τσικνής υποστήριξε ότι επηρεάζεται και η κτηνοτροφία, καθώς, όταν χάνονται ζώα χωρίς να εντοπίζονται τα απαραίτητα ευρήματα, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι πρόκειται για επίθεση λύκων.

Περιέγραψε ακόμη προσωπική εμπειρία από έξοδο στο βουνό με φίλους και άλογα. Όπως είπε, ενώ είχαν σταματήσει και τους βρήκε το σούρουπο, αντιλήφθηκαν λύκους γύρω τους.

«Το ερώτημα είναι ένα: ποιον έβλεπαν για θήραμα; Εμάς ή τα άλογα;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας φόβο για όσους κινούνται τη νύχτα στο βουνό. Στη συγκεκριμένη περιγραφή δεν ανέφερε ότι εκδηλώθηκε επίθεση σε άνθρωπο.

«Όχι να μπουν στα θηρεύσιμα, να επικηρυχθούν»

Ως πρώτο βήμα, ο εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας ζήτησε επίσημη καταμέτρηση των λύκων, ώστε να αποτυπωθεί ο πληθυσμός τους πέρα από την εικόνα που έχουν οι κυνηγοί στις περιοχές όπου κινούνται.

Στη συνέχεια, διατύπωσε την πρόταση για επικήρυξή τους: «Όχι να κυνηγηθούν, όχι να μπουν στα θηρεύσιμα, να επικηρυχθούν», είπε, ζητώντας μέτρα για τη μείωση του πληθυσμού τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πρόταση του συλλόγου, την οποία σκοπεύουν να θέσουν σε συναντήσεις με φορείς και βουλευτές.

Οι καταγγελίες αναδεικνύουν την ανάγκη να καταγραφούν με σαφήνεια τόσο οι επιθέσεις όσο και η παρουσία των λύκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή η αποτύπωση είναι κρίσιμη για να αξιολογηθεί η έκταση του προβλήματος και να εξεταστούν από τους αρμοδίους μέτρα προστασίας των οικόσιτων ζώων και των κοπαδιών.