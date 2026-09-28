Έλεγε ότι ήταν ειδικός στα μανιτάρια και στα βιολογικά προϊόντα, αναζητούσε επενδυτές για ένα κτήμα στην Εύβοια και υποστήριζε ότι προμήθευε ακριβά εστιατόρια με δικό του κρασί. Μια γυναίκα που, όπως ανέφερε, γνώρισε πριν από περίπου 30 χρόνια τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε την επίμονη προσέγγισή του στην οικογένειά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η μάρτυρας είπε ότι αρχικά δεν τον αναγνώρισε όταν τον είδε στην τηλεόραση. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε τις συζητήσεις μαζί του, όσα τους έλεγε για τις δραστηριότητές του και την πληροφορία που, σύμφωνα με την ίδια, την έκανε να γίνει επιφυλακτική.

«Πρώτα πλησίασε την κόρη μου και μετά τον άντρα μου»

Η γνωριμία τους, σύμφωνα με τη γυναίκα, έγινε όταν εκείνος ήταν περίπου 30 ετών. Ένα χαρακτηριστικό του, όπως είπε, της είχε μείνει στη μνήμη: «Δεν σε κοίταγε ποτέ κατά πρόσωπο και ειχε έναν πυρετό πάντα στο βλέμμα του».

Η ίδια περιέγραψε ότι προσέγγισε πρώτα την κόρη της και στη συνέχεια τον σύζυγό της, ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί και περνούσε πολλές ώρες στον κήπο, καθώς αγαπούσε τη γη.

«Αυτός λοιπόν άρχισε να βραχυκυκλώνει τον άντρα μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι του μιλούσε για μανιτάρια και καλλιέργειες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ειδικό.

«Α, εγώ είμαι ειδικός στα μανιτάρια, να σας πάρω κύριε Δ… να πάμε μια μέρα να σας τα δείξω να τα μάθετε», θυμήθηκε να του λέει.

Σύμφωνα με την ίδια, η συζήτηση έφτανε και στην αναζήτηση χρηματοδότησης: «Α, είμαι ειδικός για τα βιολογικά προϊόντα και ετοιμάζομαι να καλλιεργήσω ένα κτήμα που έχω στην Εύβοια και ψάχνω επενδυτές!».

Το βιολογικό κρασί και τα ακριβά εστιατόρια

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη ότι εκείνος τους έλεγε πως παρήγαγε βιολογικό κρασί, το οποίο διέθετε σε ακριβά, επιλεγμένα εστιατόρια.

Η ίδια αντιμετώπιζε με δυσπιστία αυτή την αφήγηση: «Τώρα πού το παρήγαγε στον κήπο του στην Κηφισιά το κρασί, τι να σας πω;!».

Όπως πρόσθεσε, τους είχε μιλήσει και για σπουδές στην Αμερική, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να επιστρέψει επειδή πέθανε ο πατέρας του.

«Μας είχε γίνει τσιμπούρι, να το πω έτσι, για όλα», είπε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο είχε μπει στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Η συζήτηση με έναν γείτονα που της δημιούργησε αμφιβολίες

Η στάση της άλλαξε, όπως εξήγησε, έπειτα από μια συζήτηση με φίλο της, ο οποίος ήταν συμπτωματικά γείτονάς του στην Κηφισιά.

Του μετέφερε όσα είχε ακούσει για την παραμονή στην Αμερική και την επιστροφή λόγω του θανάτου του πατέρα του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο φίλος της αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή.

«Αυτά είναι μούφα, ψέμα! Είχε πάει στην Αμερική, δεν τα κατάφερε και γύρισε πίσω. Δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του πατέρα του», ήταν η απάντηση που η ίδια απέδωσε στον φίλο της.

«Εγώ κουμπώθηκα ύστερα από αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έκτοτε δεν τον ξαναείδαν.

Από τις καλλιέργειες στις «προηγούμενες ζωές»

Χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την αφήγησή της, τον είδε ξανά σε τηλεοπτική εμφάνιση και ρώτησε τις κόρες της για τη δραστηριότητά του.

Εκείνες, όπως είπε, την ενημέρωσαν ότι ασχολούνταν με τον υπνωτισμό και έκανε συνεδρίες με αναφορές σε προηγούμενες ζωές.

«Μου είπαν λοιπόν ότι ασχολείται με τον υπνωτισμό, είχανε μάθει αυτές, και ότι σου κάνει συνεδρίες για να σε μεταφέρει στις προηγούμενες ζωές, για να δεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή, και κάτι τέτοια παλαβά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.