Τα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ο εξοπλισμός που υπήρχε στον χώρο και τα 145 ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφηκαν στα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Μιχάλη Γιαννάκου για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, απέδωσε βαρύτατες ευθύνες στους εμπλεκομένους, υποστηρίζοντας ότι δεν διέθεταν ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό ούτε τις γνώσεις για την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού. Παράλληλα, ζήτησε να ερευνηθεί και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

«Είναι δυνατόν να μην έχουν έναν απινιδωτή;»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αμφισβήτησε ευθέως την καταλληλότητα του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις, χαρακτηρίζοντάς τον «κοτέτσι».

«Όταν λοιπόν κάνω τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις, οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται στο νοσοκομείο, είναι δυνατόν να μην έχουν έναν απινιδωτή;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε έλλειψη οξυγόνου και μάσκας αερισμού Ambu, καθώς και ανεπαρκείς χειρισμούς στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη χορήγηση αδρεναλίνης.

«Ήταν άσχετοι, δεν είχαν εξοπλισμό, είναι εγκληματική πράξη αυτό που έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τον θάνατο του τραγουδιστή σε πράξεις και παραλείψεις των εμπλεκομένων.

Η καταγγελία για τον χρόνο που χάθηκε

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, όταν οι διασώστες έφτασαν στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη νεκρός και βρισκόταν σε καρδιακή ασυστολία.

Επικαλούμενος ενημέρωση από γιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι η κλινική εικόνα του τραγουδιστή κατά την άφιξή του παρέπεμπε, κατά την εκτίμησή τους, σε θάνατο που είχε επέλθει περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα.

«Άρα λοιπόν άργησαν να ειδοποιήσουν και το ΕΚΑΒ», υποστήριξε.

Κατήγγειλε επίσης ότι η ΚΑΡΠΑ γινόταν με το ένα χέρι και με τον ασθενή σε ημικαθιστή θέση, περιγράφοντας χειρισμούς που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν την αδυναμία αντιμετώπισης του περιστατικού.

Τα 145 ευρώ και το αίτημα να ερευνηθεί η πληρωμή

Ο Μιχάλης Γιαννάκος στάθηκε και στην καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδιστή στο «Ελπίς». Όπως ανέφερε, το ποσό που παραδόθηκε σε χαρτονομίσματα και κέρματα ήταν 145 ευρώ.

«Ρωτώ εγώ, πας να κάνεις μια τέτοια ιατρική πράξη μόνο με 145 ευρώ;», είπε, θέτοντας το ερώτημα εάν είχε προηγηθεί πληρωμή.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν προπληρωθεί και υποστήριξε ότι δεν εκδίδονταν αποδείξεις. Πρόκειται για ισχυρισμούς του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για τους οποίους ζήτησε εισαγγελική διερεύνηση. Το ποσό που καταγράφηκε στα προσωπικά αντικείμενα δεν αποδεικνύει από μόνο του εάν είχε γίνει πληρωμή ούτε με ποιον τρόπο.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι είχαν καταβληθεί χρήματα, ζήτησε να επιστραφούν στην οικογένεια, λέγοντας: «Δεν είναι δυνατόν να πληρώνονται οι δικηγόροι που υπερασπίζονται αυτούς τους δύο για τον θάνατο του Μαζωνάκη, από τον Μαζωνάκη».

Η παρέμβασή του επαναφέρει τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή: ποιοι χειρισμοί έγιναν, πότε ζητήθηκε βοήθεια και ποιες ήταν οι συνθήκες παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι απαντήσεις και η απόδοση ευθυνών αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, πέρα από τις καταγγελίες που διατυπώνονται δημόσια.