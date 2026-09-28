Η ομπρέλα παραμένει στα απαραίτητα για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, κυρίως για όσους βρίσκονται στην ανατολική Ελλάδα. Ο καιρός θα έχει εναλλαγές ήλιου και συννεφιάς, με τοπικές βροχές και βοριάδες που σταδιακά θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά κυρίως το Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι βροχές αναμένονται και σε Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 25, με το φθινοπωρινό σκηνικό να διατηρείται χωρίς ιδιαίτερο κρύο.

Από το μεσημέρι οι βροχές κερδίζουν έδαφος

Στην ανατολική χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, δίνοντας τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Όσο προχωρά η ημέρα, ο χάρτης των φαινομένων θα διευρύνεται.

Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές:

Στη Θεσσαλία

Στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά

Στην ανατολική Πελοπόννησο

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξάνονται. Από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και στα νοτιοδυτικά.

Η εικόνα, επομένως, θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ενώ ακόμη και εκεί όπου η ημέρα ξεκινήσει με ανοίγματα ηλιοφάνειας, τα σύννεφα μπορεί να πυκνώσουν αργότερα.

Οι βοριάδες δυναμώνουν στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ημέρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ βαθμιαία στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στα δυτικά θα επικρατούν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Δροσερό πρωινό, ήπιες θερμοκρασίες το μεσημέρι

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΕΜΥ, στην Αττική το θερμόμετρο θα κινηθεί από 15 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς.

Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα πέσει στους 9 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία στους 10. Στον αντίποδα, οι μέγιστες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Σε Κυκλάδες και Κρήτη προβλέπονται έως 24 βαθμοί και στα Δωδεκάνησα έως 25.

Για τις μετακινήσεις της Τρίτης, το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι η ώρα και η περιοχή: στα ανατολικά οι βροχές θα έχουν τον πρώτο λόγο, από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχύονται όσο περνά η ημέρα.