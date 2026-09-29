Το καφενείο είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος για έναν καφέ. Είναι μια εικόνα βαθιά συνδεδεμένη με την ελληνική καθημερινότητα, ένα σημείο συνάντησης όπου οι άνθρωποι κάθονται, συζητούν, παρατηρούν, γελούν και περνούν χρόνο μαζί. Αυτή ακριβώς την οικεία εικόνα μεταφέρει στο σήμερα η GREATNESS ATHENS μέσα από τη νέα της συλλογή KAFENEIO, δίνοντάς της μια σύγχρονη, urban διάσταση.

Με το χαρακτηριστικό Born in Athens. Worn Everywhere., η GREATNESS ATHENS δημιουργεί μια gender-neutral συλλογή με έντονη αθηναϊκή ταυτότητα, που αντλεί έμπνευση από γνώριμες εικόνες της ελληνικής ζωής και τις μεταφράζει σε κομμάτια σχεδιασμένα για την καθημερινότητα.

Η συλλογή κινείται γύρω από το layering και το effortless styling, προτείνοντας μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Το signature ριγέ long sleeve επιστρέφει σε νέο χρωματικό συνδυασμό, ενώ στη συλλογή προστίθενται T-shirts, ριγέ και μονόχρωμα long sleeves, raglan φούτερ και hoodies.

Ξεχωριστή θέση έχει μια νέα προσθήκη για το brand: τα chinos. Για πρώτη φορά, η GREATNESS ATHENS διευρύνει τη σχεδιαστική της γκάμα πέρα από τα γνώριμα casual και sportswear κομμάτια της, παρουσιάζοντας ένα chino με καθαρές γραμμές και ευέλικτο χαρακτήρα, σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζεται εύκολα με τα υπόλοιπα items της συλλογής.

Παράλληλα, επιστρέφει το OG Rugby, ένα από τα πρώτα και πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της GREATNESS, μετά την ανταπόκριση που είχε στην αρχική του κυκλοφορία.

Ρίγες, χρώμα, χαλαρές γραμμές και αθλητικές αναφορές συνθέτουν μια συλλογή που δεν περιορίζεται από το φύλο ή από έναν συγκεκριμένο τρόπο styling. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να φορεθεί διαφορετικά, ανάλογα με το προσωπικό στιλ και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου.

Το KAFENEIO καταφέρνει έτσι να κρατήσει κάτι από την οικειότητα μιας γνώριμης ελληνικής εικόνας και να τη μεταφέρει στη σύγχρονη Αθήνα. Μια συλλογή με ξεκάθαρη ταυτότητα, casual χαρακτήρα και κομμάτια που μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για καθημερινά looks, από το layering μέχρι ένα πιο ολοκληρωμένο streetwear σύνολο.

Γιατί το καφενείο, όπως το περιγράφει και η GREATNESS ATHENS, δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι το σημείο όπου συναντιόμαστε. Και τώρα γίνεται η έμπνευση για μια συλλογή που γεννήθηκε στην Αθήνα και σχεδιάστηκε για να φοριέται παντού.

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή GREATNESS ATHENS εδώ.