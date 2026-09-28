Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό λαθροθηρίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην Ευρυτανία, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα προστατευόμενο ζαρκάδι ακριβώς πάνω στον δρόμο μεταξύ Τόρνου και Προυσού. Μάλιστα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μόλις λίγα μέτρα μπροστά από διερχόμενο όχημα, θέτοντας σε κίνδυνο τον οδηγό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 08:45 το πρωί, σε έναν δρόμο με κίνηση ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στην περιοχή του Προυσού. Ο οδηγός, που αντιλήφθηκε έγκαιρα τους πυροβολισμούς και ακινητοποίησε το όχημά του, περιγράφει τις δραματικές στιγμές και την απόσταση που τον χώριζε από τους πυροβολισμούς.

«Ευτυχώς που είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και πάτησα αμέσως φρένο. Το περιστατικό εξελίχθηκε στα πέντε με έξι μέτρα μπροστά μου. Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν και εγώ ακριβώς μέσα στην ακτίνα βολής τους.

Στα δεξιά μου υπάρχει μεγάλος γκρεμός. Αν πετύχαιναν είτε εμένα είτε το αυτοκίνητο, το όχημα θα κατέληγε στη χαράδρα και μετά όλοι θα μιλούσαν για κακιά στιγμή, λάθος χειρισμό ή ακόμα και αυτοκτονία».

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες ήταν παρέα κυνηγών, οι οποίοι αφού έγιναν αντιληπτοί τράπηκαν άμεσα σε φυγή και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Ο αυτόπτης μάρτυρας επιχείρησε να επικοινωνήσει άμεσα με το αρμόδιο Δασαρχείο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για το συμβάν.

«Δυστυχώς το κακό έχει παραγίνει. Γινόμαστε μάρτυρες παράνομου κυνηγιού ζαρκαδιού δίπλα στον Προυσό και σε δρόμους όπου κινούνται πολίτες και επισκέπτες», σημειώνει αγανακτισμένος ο καταγγέλλων.

«Υπάρχουν νόμοι και σαφή όρια για το κυνήγι. Υπάρχουν θηρεύσιμα είδη, τι τους έφταιξε το ζαρκάδι; Και το σημαντικότερο: οφείλουν να περιορίζονται βαθιά μέσα στο δάσος και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο ίδιος.