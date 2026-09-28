Μέσω της αξιοποίησης πόρων που εισπράττει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τα διοικητικά και περιβαλλοντικά πρόστιμα, έγινε εφικτή η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε κλινικές του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, με δύο προγραμματικές συμβάσεις που είχε υπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας το προηγούμενο διάστημα, 262.000 ευρώ από την είσπραξη προστίμων κατευθύνθηκαν στην υποστήριξη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, το τμήμα Ω.Ρ.Λ. και τη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Ο κ. Γιουτίκας επισκέφθηκε το νοσοκομείο και συναντήθηκε με τον Διοικητή του νοσοκομείου, Νικήτα Παπαδόπουλο, και τους διευθυντές των κλινικών. Όπως ενημερώθηκε από τη Συντονίστρια Διευθύντρια της Β’ ΜΕΘ, Χρ. Ιασωνίδου, τα 2 μόνιτορ μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης, ιστικής οξυγόνωσης και θερμοκρασίας, που με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας είναι σε πλήρη λειτουργία στη Μονάδα, προσφέρουν υποστήριξη στους ασθενείς και μάλιστα είναι τα μοναδικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Τμήματος ΩΡΛ, Σπ. Γουγούσης, και το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος επισήμαναν ότι ο νέος υπερσύγχρονος ενδοσκοπικός χειρουργικός πύργος με το συνοδό εξοπλισμό του, που εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια, αποτελεί πλέον «τη βασική κονσόλα» μηχανικής υποστήριξης του έργου των γιατρών στην πλειοψηφία των επεμβατικών ιατρικών πράξεων, με τεράστια πλεονεκτήματα στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών.

Μέσω των ίδιων προγραμματικών συμβάσεων, ενισχύθηκε επίσης ο ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός της Β’ ΜΕΘ με 2 μόνιτορ παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων, αναπνευστήρα και φορητό μόνιτορ μεταφοράς ασθενών ΜΕΘ, ενώ έγινε και ο εκσυγχρονισμός της υποδομής της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ, με την τοποθέτηση αυτόματων συρόμενων θυρών στους θαλάμους των ασθενών.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γιουτίκας επισήμανε ότι οι πόροι από την είσπραξη των διοικητικών και περιβαλλοντικών προστίμων έχουν πλέον ενταχθεί σε έναν ειδικό κουμπαρά και σημαντικοί πόροι του κατευθύνονται στην αναβάθμιση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών υγείας. Από την πλευρά του, ο Διοικητής του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την άμεση ανταπόκρισή του στην κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.

Παρόντες κατά την επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» ήταν ο Υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Γιώργος Ταρασίδης, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του νοσοκομείου, Ανατολή Κωνσταντινίδου, και ο πρώην Συντονιστής Διευθυντής της Β΄ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος.