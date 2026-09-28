Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Σύρο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με την Ερμούπολη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχειλίσεις σε φρεάτια, με την πίεση του νερού να εκτινάσσει ακόμη και τα καπάκια τους, δημιουργώντας κινδύνους για πεζούς και οδηγούς.

Σύμφωνα με το Syroswx, όπως μεταδίδει το syrostoday.gr, στα Χρούσσα καταγράφηκαν 31 mm βροχής, ενώ ο μετεωρολογικός σταθμός του Πανεπιστημίου στην Ερμούπολη κατέγραψε 83 mm, ποσότητα που αποτελεί τη μεγαλύτερη βροχόπτωση των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλες περιοχές, όπου σημειώθηκαν πολύωρες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις τηλεπικοινωνίες.