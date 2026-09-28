Στα πέντε χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία αναφέρθηκε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Είχα την τιμή να την υπογράψω στο Παρίσι ως υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους Γάλλους ομολόγους μας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν και Φλοράνς Παρλί, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μία Συμφωνία, της οποίας η ανανέωση, που υπέγραψα ως υπουργός Εθνικής Άμυνας με την ομόλογό μου Κατρίν Βοτρίν πριν 5 μήνες, επιβεβαιώνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή» πρόσθεσε.