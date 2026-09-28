Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 28/9 η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως το Περιστέρι. Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.