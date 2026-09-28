Σε κλίμα συγκίνησης για την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου τα Ιερά Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητας Βεβεκίου, στον Βόσπορο. Της τελετής προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρουσία εκπροσώπων της ομογένειας, της εκκλησιαστικής και κοινοτικής ζωής της Πόλης, καθώς και πλήθους πιστών, όπως γνωστοποίησε η PeopleCert.

Η τελετή σηματοδότησε την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου έργου αποκατάστασης, το οποίο πραγματοποιήθηκε με δωρεά του ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου PeopleCert, Βύρωνα Νικολαΐδη. Στόχος του έργου ήταν να διαφυλαχθεί ο ιστορικός ναός και να εξασφαλιστεί η συνέχειά του ως ζωντανού τόπου πίστης και αναφοράς για τη Ρωμιοσύνη, σήμερα και για τις επόμενες γενιές.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε: «Ο ναός αυτός ανακαινίστηκε όχι για να μείνει ένα ωραίο μνημείο του παρελθόντος, αλλά για να είναι ζωντανή εκκλησία Θεού ζώντος».

Χαρακτήρισε την προσφορά πράξη πίστης και εμπιστοσύνης προς το μέλλον της Ομογένειας στην Πόλη, επισημαίνοντας: «Η φιλόθεος και φιλογενής αυτή πράξη δεν είναι απλώς μία γενναιόδωρη χορηγία. Είναι ομολογία πίστεως, πράξη εμπιστοσύνης προς το μέλλον της ομογένειας μας εδώ στην Πόλη».

Στον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας και της Παιδείας στη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ταυτότητας της Ρωμιοσύνης αναφέρθηκε ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης.

Για τον ίδιο, η σχέση με την Εκκλησία είναι βαθιά προσωπική, καθώς, όπως είπε, έψαλλε επί δώδεκα χρόνια: τέσσερα στην ενορία της Χαλκηδόνας και οκτώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εξίσου στενή είναι και η σχέση του με την Παιδεία, καθώς είναι παιδί δύο εκπαιδευτικών.

Αναδεικνύοντας τη σημασία των δύο αυτών πυλώνων για τη συνέχεια της Ομογένειας, ο Βύρων Νικολαΐδης υπογράμμισε: «Κάθε ανοιχτή εκκλησία και κάθε ζωντανό σχολείο δηλώνουν ότι η Ρωμιοσύνη εξακολουθεί να ζει στην Πόλη».

Όπως σημείωσε, στόχος της αποκατάστασης δεν ήταν απλώς η ανακαίνιση ενός ιστορικού ναού, αλλά η διατήρησή του ως ζωντανού τόπου πίστης: ενός ναού στον οποίο θα ανάβουν τα καντήλια, θα ακούγεται η Θεία Λειτουργία και οι άνθρωποι θα αισθάνονται ότι εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν.

Ο Βύρων Νικολαΐδης τόνισε ακόμη ότι οι περισσότερες από 40 δράσεις που έχει υλοποιήσει η PeopleCert για την Ομογένεια στην Πόλη και στην Αθήνα αποτελούν ένα μικρό λιθαράκι στη συλλογική προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του ΣΥ.Ρ.Κ.Ι., των κοινοτήτων, των σχολείων, των εκπαιδευτικών, του ομογενειακού Τύπου και όλων των φορέων της Ομογένειας για τη συνέχεια, την ανανέωση και την αύξηση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης.

Ο Βύρων Νικολαΐδης αναγνώρισε ιδιαίτερα την καθοριστική συμβολή του Ανδρέα Ρομπόπουλου, ο οποίος εργάστηκε επί δύο χρόνια με αφοσίωση και επιμονή για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης».

Στη διαχρονική προσήλωση της Ρωμιοσύνης στη διαφύλαξη των ιερών της αναφέρθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιώ/ν κ. Αθηναγόρας, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Περιφέρειας Βοσπόρου, σημειώνοντας: «Ο Άγιος Χαράλαμπος κάλεσε, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ένα πιστό τέκνο της Εκκλησίας, Χαλκηδόνιο την καταγωγή, τον κύριο Βύρωνα Νικολαΐδη, από τον οποίον ζήτησε να ενδύσει τον οίκο του μυστικώς με νέα στολή, ως πορφύρα και βύσσο. Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος Νικολαΐδης κατέστη ευεργέτης της Κοινότητός μας και θα μνημονεύεται ευγνωμόνως εσαεί».

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής επιγραφής που τοποθετήθηκε στον ναό και μνημονεύει την ανακαίνισή του με δωρεά του Βύρωνα Νικολαΐδη.

Στη μακραίωνη ιστορία του Αγίου Χαραλάμπους και στον διαχρονικό του ρόλο για την Κοινότητα και τη Ρωμιοσύνη του Βοσπόρου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας Βεβεκίου – Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, Ανδρέας Ρομπόπουλος.

Εστιάζοντας στην έκταση και στην ποιότητα των εργασιών, ο Ανδρέας Ρομπόπουλος υπογράμμισε ότι το έργο δεν περιορίστηκε σε επιφανειακές παρεμβάσεις, αλλά αποτέλεσε ουσιαστική συντήρηση του ιστορικού ναού: «Δεν πήγαμε με μία εύκολη βαφή να κουκουλώσουμε τα όσα υπήρχαν, αλλά συντηρήθηκε πραγματικά ο ναός μας, που ούτως ή άλλως είναι ένα κόσμημα από την εποχή που χτίστηκε».

Το έργο περιέλαβε εκτεταμένες οικοδομικές, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία και στον λατρευτικό χαρακτήρα του ναού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επισκευή και τη μόνωση της στέγης, στην αποκατάσταση της ιδιαίτερης κυκλικής στέγης επάνω από το Ιερό, καθώς και στις εργασίες στο Ιερό και στο τέμπλο. Πραγματοποιήθηκαν επίσης η ανακατασκευή του γυναικωνίτη και της εσωτερικής σκάλας, η επισκευή των στασιδίων και η συντήρηση των εκκλησιαστικών εικόνων από εξειδικευμένο κλιμάκιο συντηρητών.

Οι εργασίες επεκτάθηκαν στις εισόδους, στις πύλες και στους εξωτερικούς χώρους, ενώ αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις συντήρησης και εσωτερικού χρωματισμού.

Οι πρωτοβουλίες της PeopleCert για την Ομογένεια αναπτύσσονται γύρω από δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τη στήριξη της εκκλησίας και την Παιδεία.

Στον πρώτο πυλώνα εντάσσονται η σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η αποκατάσταση ιστορικών ναών και η ενίσχυση κοινωνικών και κοινοτικών θεσμών. Μεταξύ των σχετικών δράσεων περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας Μπαλίνου, όπου φιλοξενείται η «Αναβίωση της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας». Σε συνεργασία με τον καθηγητή Jonathan Abel του Stanford University, το έργο ανασυστήνει την εμβληματική ακουστική της Αγίας Σοφίας, διατηρώντας ζωντανό έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό και πνευματικό θησαυρό.

Στον πυλώνα της Παιδείας περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» και το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη». Περισσότερα από 100 παιδιά στην Πόλη και στην Ίμβρο παρακολούθησαν πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και απέκτησαν την πρώτη τους πιστοποίηση. Από τη νέα σχολική χρονιά, τα δωρεάν μαθήματα αγγλικών συνεχίζονται και προστίθεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αναπόσπαστου μέρους της ταυτότητας και της συνέχειας της Ρωμιοσύνης, καταλήγει η ανακοίνωση της PeopleCert, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.