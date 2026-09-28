Με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, θα κυλήσει και αυτήν την εβδομάδα ο καιρός, με το φθινοπωρινό σκηνικό να παραμένει.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Όπως σημείωσε, έχουμε μία ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία δεν είναι τόσο συμβατή με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Η χώρα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, στην ουσία θα χωριστεί σε δύο τμήματα.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

Από τη μία πλευρά, η ανατολική Ελλάδα, όπου θα συναντήσουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και καταιγίδες, και από την άλλη στα δυτικά τμήματα της χώρας θα έχουμε πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και απουσία βροχοπτώσεων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως οι βοριάδες θα πάρουν το πάνω χέρι. Στο Αιγαίο σήμερα θα προσεγγίζουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε βοριάδες που θα φτάνουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης. Ο ίδιος συνέστησε προσοχή, γιατί θα φυσάει αρκετά προς την πλευρά του Αιγαίου, με τους ανέμους να είναι στα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, αυτή έχει υποχωρήσει αρκετά. Στα ανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μία υποχώρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο, ίσως και αρχές χειμώνα, στα πιο ανατολικά τμήματα, ενώ λίγο δυτικότερα οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν περισσότερο τελείωμα καλοκαιριού ή και αρχές φθινοπώρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, στην Αττική, σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα νωρίς το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε ενισχυμένους βοριάδες, ακόμα και βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα 24 βαθμοί Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε βροχές. Τις επόμενες ημέρες δεν θα ξεπερνάμε τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε τίποτα το αξιόλογο σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως και 6 μποφόρ. Θα κάνει και εδώ έντονο κρύο αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες, θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά, δηλαδή θα έχουμε βοριάδες με εντάσεις που θα προσεγγίζουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης.

Στα ανατολικά, από το ύψος της Μαγνησίας και πιο νότια και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά, θα συναντάμε αυξημένες συννεφιές με βροχές. Τοπικά, οι βροχές θα έχουν ένταση, κοντά στην Εύβοια και την περιοχή της Κρήτης. Πιο δυτικά και πιο βόρεια, εκεί δεν θα ασκήσει επίδραση αυτός ο τύπος καιρού.

Την Τετάρτη, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο, πάλι η ανατολική Ελλάδα, θα βρίσκεται κάτω από την επίδραση πυκνών νεφώσεων, οι οποίες στο πέρασμά τους θα αφήνουν βροχές ή και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται γύρω από τις Σποράδες, στην περιοχή της Κρήτης, στην Εύβοια.

Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα, όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο επίκεντρο των άστατων καιρικών συνθηκών, μπαίνει η ανατολική Ελλάδα, δηλαδή τμήματα της επικράτειας που βρέχονται από τη θάλασσα του Αιγαίου.

Επίσης, έκανε λόγο για πολύ δυνατούς και ψυχρούς ανέμους προς την πλευρά του Αιγαίου. Επομένως, η ανατολική Ελλάδα δεν θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 24 με 26 η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.