Στον 88χρονο, Κυριάκο Ρεΐζη, έπεσαν, χθες Κυριακή, τα βλέμματα όσων παρακολουθούσαν τον αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση.

Ο ηλικιωμένος, αφού τερμάτισε στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, απαντώντας στην ερώτηση τι σκεφτόταν όσο έτρεχε για την κατηγορία 70+, προχώρησε σε μια συγκινητική αποκάλυψη-αφιέρωση.

Όπως είπε ο κ. Ρεΐζης, σηκώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό, «σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς».

«Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» πρόσθεσε ο ηλικιωμένος δρομέας.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok πήραν «φωτιά», με τους χρήστες να τον συγχαίρουν και να εκφράζουν τη συγκίνησή τους.

Δείτε το βίντεο με τον κ. Ρεΐζη: