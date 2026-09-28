Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζηνού στο κέντρο της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί είναι σε ύφεση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σημειώνεται ότι λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους, από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά.