Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί ανήλικη η οποία χθες, Κυριακή (27/9) έπεσε από μπαλκόνι στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Η κοπέλα, όπως επισημαίνει το ERTnews φέρεται να φέρει κατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περαιτέρω στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση και την κατάθεση της ανήλικης.