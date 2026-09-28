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Τα λάθη που κάνουμε, ως πολίτες, και τις ευθύνες που δεν αναγνωρίζουμε, αφορά το σημερινό σκίτσο του Αρκά, που διακρίνεται από ιδιαίτερο χιούμορ.

Ο γνωστός σκιτσογράφος είπε σήμερα την καθιερωμένη του «καλημέρα» με ένα σκίτσο του Προφήτη που απευθύνεται στους κατοίκους μιας πόλης και λέει: «Είστε ανεύθυνοι πολίτες! Δεν αναγνωρίζετε ποτέ τα λάθη σας και δεν αναλαμβάνετε ποτέ τις ευθύνες σας!».

Η απάντηση ήρθε άμεσα από κάποιον κάτοικο της πόλης: «Και τι κάνει το κράτος για αυτό;».

Δείτε το σημερινό σκίτσο του Αρκά στην επίσημη σελίδα στο Facebook ARKAS -The Original Page: