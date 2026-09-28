Ανοίγουν εκ νέου από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές στον χρόνο και με τον ρυθμό που τους εξυπηρετεί.

Περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά περισσότεροι από 410.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι.

Το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, προβλέπεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, ώστε η υποστήριξη μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου να ξεκινά νωρίτερα στη σχολική διαδρομή των μαθητών.

Στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη με το EduAI

Επόμενο βήμα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του EduAI, ενός νέου εργαλείου που σχεδιάζεται να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές.

Στόχος είναι το εργαλείο να προσαρμόζει την υποστήριξη στο επίπεδο και την απόδοση κάθε μαθητή, να εντοπίζει γνωστικά κενά και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου οι ψηφιακές μας τάξεις ανοίγουν ξανά. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, με ζωντανά μαθήματα και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης των μαθητών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του έχει φτάσει συνολικά τους 410.000 χρήστες και έχει ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας μαθητών από την Ελλάδα και την Κύπρο. 81 έμπειροι εκπαιδευτικοί δίδαξαν ζωντανά, στηρίζοντας τα παιδιά στην προετοιμασία τους.

Και το Ψηφιακό Φροντιστήριο δεν είναι μόνο τα ζωντανά μαθήματα για τις Πανελλαδικές. Υπάρχουν ασύγχρονα μαθήματα από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις τάξεις, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αξιοποιούν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο και στον ρυθμό που τα εξυπηρετεί. Παράλληλα, σχεδιάζουμε την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, για να μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές ακόμη νωρίτερα στη σχολική τους διαδρομή.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με παιδαγωγικό τρόπο. Με το EduAI σχεδιάζουμε ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο και την απόδοσή του, θα εντοπίζει γνωστικά κενά και θα παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.

Η τεχνολογία για εμάς είναι ένα ακόμη μέσο για να μειώνουμε τις αποστάσεις και να δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει τις ίδιες ευκαιρίες. Να μάθει, να προσπαθήσει και να αποκτήσει περισσότερα εφόδια» δήλωσε χαρακτηριστικά.