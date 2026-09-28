Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 28/9 και ειδικότερα στις 4:30 στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας η οποία εκκενώθηκε προληπτικά, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν έξι άτομα από τους παρακείμενους ορόφους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Βίντεο- ντοκουμέντο που δείχνει την καφετέρια στις φλόγες

Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το μαγαζί από κάτω που είναι καφέ – ναργιλέ. Έχουν πάρει φωτιά όλα τα διαμερίσματα μέχρι τον 3ο. Μία γυναίκα έμαθα ότι άκουγε ότι έγιναν τρεις εκρήξεις στο μαγαζί» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ένοικος της πολυκατοικίας.

«Η φωτιά είχε ανέβει στον 3ο όροφο, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», είπε άλλος ένοικος.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια, πριν από τρία χρόνια, είχε σημειωθεί φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς.

«Έφαγε μία “αδέσποτη” κάποιος», επεσήμανε κάτοικος για το περιστατικό.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.