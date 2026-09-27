Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν σήμερα, Κυριακή (27/9) σε όλη την επικράτεια κατά την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Γιώργο Εμμανουήλ, το θετικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κεραυνών έπεσε πάνω από θαλάσσιες περιοχές και γι’ αυτό δεν υπήρξαν μεγαλύτερα προβλήματα.

Όσον αφορά τα ποσοστά βροχής σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews κατά τη σημερινή ημέρα, τα μεγαλύτερα έπεσαν στην κεντρική Εύβοια με πάνω από 127 χιλιοστά βροχής, στην Αμοργό έπεσαν πάνω από 85 και στον Παρνασσό πάνω από 80 χιλιοστά.

Σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής έπεσαν στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο με πάνω από 180 χιλιοστά βροχής, ακολούθησε η κεντρική Εύβοια με πάνω από 150 και η Βοιωτία με πάνω από 110-120 χιλιοστά.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας ήταν και οι θυελλώδεις βοριάδες, καθώς τα 100 χλμ./ώρα σε ταχύτητα ανέμου ξεπεράστηκαν σε Πεντέλη, Ροδόπη και Λέσβο.

Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες και περισσότερες στην Κρήτη και ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο, Δευτέρα (28/9).

Η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό με λίγα σύννεφα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη και τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τμήματα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα φτάνουν ως το απόγευμα στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24-26 και στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ήλιο με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και την Τρίτη (29/9) με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές στην κεντρική και νότια χώρα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.