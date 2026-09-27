Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του Λιμενικού.

Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και του ταχύπλοου «ΜΕΛΙΤΩΝ» και στη συνέχεια κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θαλάσσης Καλαμαριάς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων ή θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου έως την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.