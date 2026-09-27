Στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον οι συγγενείς των έξι θυμάτων της τραγωδίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία αναγνώρισης μετά τη φονική κατάρρευσηστην Πλάκα. Οι οικογένειες κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη λήψη γενετικού υλικού, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των σορών μέσω σύγκρισης DNA.

Παράλληλα, οι έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτιρίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Δεκαμελές κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποιεί για τρίτο 24ωρο εξονυχιστικές αυτοψίες στο σημείο, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Η απομάκρυνση των δομικών υλικών και οι πραγματογνώμονες

Η διαδικασία απομάκρυνσης των μπαζών από το κατεστραμμένο οίκημα ολοκληρώνεται με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων. Τα δομικά υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον δήμο, όπου εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ και ορισμένοι πραγματογνώμονες τα εξετάζουν εξονυχιστικά.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τις κατευθύνσεις της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αναλύουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία της κατάρρευσης της κατασκευής.