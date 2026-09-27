Σοκ από την πτώση 16χρονης στην Κατερίνη: Στην εντατική με βαριά τραύματα – Ερευνάται καταγγελία για κακοποίηση

Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται μαθήτρια Λυκείου, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες γύρω από την πτώση 16χρονης στην Κατερίνη. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, αμέσως μόλις η ανήλικη επέστρεψε στην κατοικία της μετά από βραδινή διασκέδαση με παρέα.

Η εικόνα και η γενικότερη κατάσταση της κοπέλας κατά την επιστροφή της προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της μητέρας της, η οποία έκρινε αναγκαίο να καλέσει την αστυνομία.

Οι έρευνες της Ασφάλειας και τα σοβαρά τραύματα

Πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων και χωρίς να προλάβει να δώσει εξηγήσεις για το τι είχε προηγηθεί, η ανήλικη βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της, με τους γιατρούς να εστιάζουν την προσοχή τους στα σοβαρά χτυπήματα που φέρει στη σπονδυλική στήλη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, τα στελέχη του οποίου συγκεντρώνουν στοιχεία για τις δραστηριότητες της 16χρονης πριν από το συμβάν. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται σχολαστικά είναι και το ενδεχόμενο η μαθήτρια να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.