Σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής στο νοσοκομείο «Ελπίς» επαναφέρει στο προσκήνιο η υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από επίσημη παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου. Στο επίκεντρο τίθενται τα ευρήματα της καταγραφής των προσωπικών αντικειμένων που έφερε μαζί του, αλλά και το παρασκήνιο των οικονομικών απαιτήσεων για τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν.

Το πρωτόκολλο παραλαβής και τα 145 ευρώ

Βάσει των στοιχείων που επικαλείται η ανακοίνωση, κατά την άφιξη στα επείγοντα συντάχθηκε το προβλεπόμενο έγγραφο μεταξύ διασωστών και υγειονομικών. Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος:

«Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Εκεί μεταξύ διασωστών και των εργαζόμενων στα επείγοντα συντάχθηκε πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων. Ο Μαζωνάκης πάνω του είχε δύο πενηντάευρα, ένα εικοσάευρω, τρία πεντάευρω και μερικά κέρματα. Σύνολο περί τα 145 ευρώ.»

Η πλευρά της ΠΟΕΔΗΝ αμφισβητεί το πώς ήταν δυνατόν να καλυφθεί το κόστος των ιδιωτικών θεραπειών με το συγκεκριμένο ποσό, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο πληρωμής.

«Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε. Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι αεριτζήδες κομπογιαννίτες παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ ότι είχε αντιρρήσεις.»

Αίτημα για εμπλοκή της δικαιοσύνης

Παράλληλα, στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στρέφεται κατά των προσώπων που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της υγείας του, ζητώντας να ερευνηθεί η υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη σε βάθος από τις δικαστικές αρχές.

«Ο Μαζωνάκης έφθασε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ νεκρός πολύ ώρα. Η συμμορία κομπογιαννίτών με τις πράξεις και τις παραλείψεις τον οδήγησαν στο θάνατο. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω κοτετσοσφαγείο της Καρνεάδου.»

Ο κ. Γιαννάκος καταλήγει ζητώντας την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους οικείους του:

«Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί πέραν της καταδίκης να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο.»