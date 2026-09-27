Σοβαρό τραυματισμό υπέστη μία αδέσποτη γάτα στην Ερέτρια, σε περιστατικό που καταγγέλθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Όπως προέκυψε από την καταγγελία, το ζώο είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και από τον τραυματισμό έχασε την όρασή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή, η ίδια βρήκε την αδέσποτη γάτα έξω από την κατοικία της, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Η γυναίκα, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν άφησε το ζώο αβοήθητο και φρόντισε για την άμεση μεταφορά του σε κτηνιατρική κλινική, προκειμένου να εξεταστεί και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κατά την κτηνιατρική εξέταση, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της γάτας είχαν προκληθεί από πυροβολισμό.

Έχασε την όρασή της από τον τραυματισμό

Ο τραυματισμός του ζώου ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και είχε ως συνέπεια η αδέσποτη γάτα να χάσει την όρασή της.

Όπως αναφέρει το evima, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη, να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γάτα και να εντοπιστεί το άτομο που ευθύνεται για τον πυροβολισμό.