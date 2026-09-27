Η Θεσσαλονίκη απέκτησε ένα νέο σημείο ιστορικής μνήμης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, 195 χρόνια μετά τη δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Η προτομή του αποκαλύφθηκε στην Πλατεία Δικαστηρίων, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκέων, σε τελετή που συνδέθηκε με την ιστορική σχέση του Καποδίστρια με την Κέρκυρα.

Το έργο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γεώργιος Κικώτης και προσφέρθηκε στον δήμο Θεσσαλονίκης από την Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων». Πρόκειται για ανάγλυφη προτομή από χυτό ορείχαλκο, τοποθετημένη πάνω σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο, με συνολικό ύψος 2,20 μέτρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το περιεχόμενο που τοποθετήθηκε στο εσωτερικό της προτομής, στο ύψος του στήθους. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης, Λευτέρης Καββαδίας, εκεί βρίσκονται ιερά κειμήλια που μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα, μαζί με χώμα από το σπίτι του Καποδίστρια και αγιασμό από την Ιερά Μονή Πλατυτέρας, όπου βρίσκεται ο τάφος του.

Στο εσωτερικό τοποθετήθηκαν επίσης εικόνες της Παναγίας της Πλατυτέρας και του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη της Κέρκυρας. «Έτσι η καρδιά αυτής της προτομής χτυπά με τον αέρα και την ευλογία της Κέρκυρας εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο κ. Καββαδίας.

«Η Θεσσαλονίκη αποτίει φόρο τιμής» στον Καποδίστρια

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία και την πολιτική διαδρομή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια προσωπικότητα με παγκόσμια ακτινοβολία και βαθιά ελληνική συνείδηση», τόνισε, συνδέοντας την τοποθέτηση της προτομής με την παρουσία της ιστορικής μνήμης στον δημόσιο χώρο.

Όπως είπε, με τα αποκαλυπτήρια «προσθέτουμε στο δημόσιο χώρο ένα νέο τοπόσημο ιστορικής μνήμης, ένα σύμβολο ευθύνης, ανιδιοτέλειας, αλλά κυρίως προσφοράς στην πατρίδα».

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία ο Καποδίστριας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, σημειώνοντας: «Η Θεσσαλονίκη σήμερα αποτίει φόρο τιμής σε μια εμβληματική προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους».

Στη συνέχεια περιέγραψε την προσπάθεια του Καποδίστρια να οργανώσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, λέγοντας ότι «ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αυτός που ανέλαβε το βαρύ φορτίο να οικοδομήσει θεσμούς, να δώσει κρατική υπόσταση σε μια χώρα που μόλις είχε βγει βαθιά τραυματισμένη από ένα μακρύ και δύσκολο αγώνα για την ανεξαρτησία της».

Για τη δολοφονία του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του», ενώ πρόσθεσε πως «η δολοφονία του σαν σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου, έθεσε βίαιο τέλος στην προσπάθεια και άνοιξε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας, διαίρεσης και συγκρούσεων, δικαιώνοντας αυτούς που υποστηρίζουν πως ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού διαχρονικά είναι η διχόνοια».

Ο ίδιος στάθηκε και στην επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για την προτομή, λέγοντας: «Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι προτομή του τοποθετείται εδώ, στο Πάρκο Κέρκυρας, στην καρδιά της πόλης μας, μιας πόλης που τιμά έμπρακτα την ιστορική μνήμη, όχι ως μια οφειλόμενη αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο της σύγχρονης ταυτότητάς μας».

Και πρόσθεσε: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα στέκεται εδώ για να μας υπενθυμίζει τους αγώνες, τα επιτεύγματα, τους θριάμβους, αλλά δυστυχώς και τα λάθη που διαμόρφωσαν την κοινωνία μας και την Ελλάδα του σήμερα».

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης

Στην τελετή μίλησε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δολοφονία του Καποδίστρια και στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις της εποχής.

«Ο Καποδίστριας έφυγε από τη ζωή εξαιτίας των προβλημάτων διχόνοιας που απαρχής φαίνεται να είχε αυτό το κράτος και δυστυχώς αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα», ανέφερε.

Στη συνέχεια έθεσε το ζήτημα της διαφορετικής αντίληψης της αλήθειας στις κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις: «Βέβαια όλοι μας βρίσκουμε ευκαιρία κατά καιρούς να προβάλλουμε διάφορες αιτιάσεις για να παραμένουμε χωρισμένοι μεταξύ μας, με κύρια αιτίαση την υπεράσπιση της αλήθειας. Το ζήτημα είναι αν η αλήθεια την οποία υπερασπιζόμαστε είναι η αντικειμενική αλήθεια, ή αν η αλήθεια υποτάσσεται στον υποκειμενισμό μας».

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ακόμη στην προσφορά του Καποδίστρια και στον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο τέλος της ζωής του.

«Το πολύ σημαντικό που πρέπει να λάβουμε ως δίδαγμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά και σημαντικά, ο οποίος προσπάθησε και αγωνίστηκε να φτιάξει ένα υγιές κράτος, δυστυχώς έπεσε, όχι από κάποιους ξένους, αλλά έπεσε από χέρια Ελλήνων», είπε χαρακτηριστικά.

Από την Κέρκυρα στη Θεσσαλονίκη

Για την Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης, η προτομή αποτελεί και έναν συμβολικό δεσμό ανάμεσα στις δύο περιοχές.

«Σήμερα τιμούμε την παγκόσμια προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, ενός ανθρώπου που με το διπλωματικό του ανάστημα, την ανιδιοτέλεια και την οραματική του πολιτική, σφράγισε τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας και της Ευρώπης», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Καββαδίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την προτομή «ο ζωντανός μόνιμος σύνδεσμος μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας», εξηγώντας ότι «από σήμερα ο Καποδίστριας θα κοσμεί τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας σε όλους τους δεσμούς που ενώνουν το Ιόνιο με τη Μακεδονία».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης, την Ιόνιο Χορωδία και την Ιόνιο Χορευτική Ακαδημία.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια έγιναν στην Πλατεία Δικαστηρίων, 195 χρόνια μετά τη δολοφονία του