Οι αισθητικές παρεμβάσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απευθύνονταν κυρίως σε ενήλικες φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος και στις μικρότερες ηλικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς. Μπότοξ, υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και άλλες ενέσιμες θεραπείες μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο ακόμη και εφήβων, την ώρα που τα πρότυπα ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν την πίεση για μια «τέλεια» εμφάνιση.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν αφορά μόνο την επιθυμία για βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πού πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, καθώς οι κίνδυνοι αυξάνονται όταν γίνονται σε ακατάλληλους χώρους ή με υλικά αμφιβόλου προέλευσης.

Οι ενέσιμες θεραπείες είναι ιατρικές πράξεις

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών, Ηρώ Γενετζάκη, υπογράμμισε ότι το μπότοξ, το υαλουρονικό, η μεσοθεραπεία και κάθε είδους ενέσιμη εφαρμογή αποτελούν αποκλειστικά ιατρικές πράξεις.

Όπως διευκρίνισε, οι συγκεκριμένες θεραπείες δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από αισθητικούς, αλλά ούτε και σε χώρους που δεν πληρούν τις απαραίτητες ιατρικές προδιαγραφές.

«Θέλω να γίνω όπως στη φωτογραφία» – Η πίεση των social media

Την ίδια ώρα, η πλαστικός χειρούργος Έβελυν Μπέτση αναφέρθηκε σε περιστατικά ασθενών που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές μετά από αισθητικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μολύνσεις, αποστήματα, ακόμη και νέκρωση του δέρματος, όταν οι διαδικασίες είχαν πραγματοποιηθεί σε ακατάλληλους χώρους ή είχαν χρησιμοποιηθεί υλικά αμφιβόλου ποιότητας.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι οι ηλικίες όσων απευθύνονται σε γιατρούς για τέτοιου είδους θεραπείες μειώνονται συνεχώς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως ανέφερε, στο ιατρείο της προσήλθε ακόμη και ένα 14χρονο κορίτσι ζητώντας μπότοξ για έντονη ρυτίδα στο μέτωπο. Σε άλλη περίπτωση, μια 16χρονη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της, προκειμένου να ζητήσει διόρθωση υαλουρονικού στα χείλη, μετά από προηγούμενη αισθητική παρέμβαση.

Ο ρόλος των social media

Οι ειδικοί αποδίδουν σημαντικό μέρος αυτής της τάσης στην επίδραση των κοινωνικών δικτύων. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται στις φωτογραφίες, αλλά και η συνεχής προβολή εικόνων που παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη εκδοχή της ανθρώπινης εμφάνισης, μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η εφηβεία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Σε αυτή τη φάση, οι νέοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συγκρίσεις με πρόσωπα που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρότυπα ομορφιάς και τελειότητας.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η ενασχόληση με την εμφάνιση δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα. Η κατάσταση γίνεται ανησυχητική όταν η προσπάθεια βελτίωσης μετατρέπεται σε εμμονή ή όταν ο στόχος δεν είναι πλέον να βελτιώσει κάποιος τη δική του εικόνα, αλλά να αποκτήσει την εμφάνιση ενός άλλου προσώπου.

Προβληματισμός και για τις πολύ χαμηλές τιμές

Στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκονται και οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές που εμφανίζονται σε ορισμένες διαφημίσεις για αισθητικές παρεμβάσεις.

Όπως επισημαίνουν, τα εγκεκριμένα υλικά έχουν αντίστοιχο κόστος σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, προσφορές που παρουσιάζουν μπότοξ ή υαλουρονικό στη μισή τιμή θα πρέπει να προκαλούν προβληματισμό και να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή.